Dit najaar opnames voor oorlogsdrama The Last Front in Kortrijk met Koen De Bouw

De Gentse regisseur Julien Kerknawi gaat dit najaar van start met de opnames van zijn filmdebuut en oorlogsdrama ‘The Last Front’. Die vinden deels plaats in Kortrijk.

Hoewel de productie volledig Vlaams is, zijn zowel cast als crew sterk internationaal samengesteld met namen als Iain Glen (Game of Thrones), Sasha Luss (Anna) en de Vlaamse topacteur Koen De Bouw. De film speelt zich af in Vlaanderen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar focust niet op politieke spelletjes en loopgraven. Centraal staan de verhalen van Vlaamse gezinnen die moeten vluchten voor de oorlog. De opnames gaan dit najaar van start en vinden deels plaats in Kortrijk.

“Via ‘The Last Front’ plaatsen we Kortrijk niet alleen in België, maar ook internationaal in de kijker. De film gaat in avant-première in onze stad en zal toeristen wereldwijd laten proeven van de unieke plekjes die we te bieden hebben. Het begijnhof dat werelderfgoed is, komt al in de openingsscène in beeld, maar de filmcrew strijkt ook neer in onze middeleeuwse raadskelder op de Grote Markt en twee weken lang op Heule-Watermolen. Het is voor ons een uniek platform om een toeristische meerwaarde te creëren voor Kortrijk en haar deelgemeenten”, klink het bij burgemeester Ruth Vandenberghe.

Erfgoed in de kijker

“Ook het Kortrijkse erfgoed zal een rol spelen in de film. Er zijn scènes gepland in het begijnhof, een stuk werelderfgoed dat tot de verbeelding blijft spreken en in de raadskelder onder het historische stadhuis op de Grote Markt. We geven de filmcrew trouwens ook onderdak in een historisch pand in de binnenstad”, zegt Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed.