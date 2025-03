“Dit is een ongelooflijke eer”: Charlotte Verminck van Knokke-Heist naar Hollywood met psychologische kortfilm

De Belgische filmmaker Charlotte Verminck (25), geboren en opgegroeid in Knokke-Heist, zet een belangrijke stap in haar carrière. Haar psychologische kortfilm Mind of Thoughts werd officieel geselecteerd voor het Beverly Hills Film Festival (BHFF) en beleeft haar Hollywood-première op vrijdag 4 april in de TCL Chinese 6 Theatres, een iconische locatie binnen de Amerikaanse filmindustrie.

“Hoewel de film binnenkort in Hollywood te zien is, liggen de wortels ervan in Knokke-Heist”, laat Charlotte Verminck weten. “MAAK Open Huis voor Kunsten ondersteunde de productie door het aanleveren van filmprops, en beeldend kunstenares en leerkracht Inge D’Hulster creëerde een speciaal kunstwerk dat een symbolische rol speelt in de film. Een andere bijzondere connectie is choreografe Rebecca De Kempe, die verantwoordelijk was voor de expressieve bewegingstaal in de film. Charlotte en Rebecca zaten enkele jaren samen in de klas in Knokke-Heist en bundelden nu hun talenten om mentale strijd via choreografie zichtbaar te maken.”

“Dat mijn eerste film in Hollywood in première gaat, is een ongelooflijke eer,” zegt schrijver-regisseur, producent en editor Charlotte Verminck. “Maar even bijzonder is de steun van mijn geboortestad en de creatieve geesten in Knokke-Heist. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de plek waar ik ben opgegroeid.”

De Awards Gala vindt plaats op zondag 6 april in de iconische Beverly Hilton International Ballroom, de legendarische locatie van de Golden Globe Awards en de Oscars Luncheon, waar de grootste namen uit Hollywood samenkomen. Naast haar selectie voor het Beverly Hills Film Festival is Charlotte Verminck genomineerd voor Beste Debuutregisseur op de Red Movie Awards in Reims, Frankrijk op 24 mei, waarmee haar talent ook in Europa wordt erkend.

Onzichtbare sttrijd

Mind of Thoughts is een psychologisch drama over de interne strijd die velen in stilte voeren. De film volgt een jonge kunstenares die verstrikt raakt in haar eigen gedachten, waar zelftwijfel en angst haar realiteit beginnen te vervormen. Hoe meer ze probeert controle te krijgen, hoe meer haar gedachten zich tegen haar keren. Wat deze film uniek maakt, is de manier waarop mentale strijd fysiek wordt vertaald. In plaats van conventionele dialogen gebruikt Mind of Thoughts choreografie en beweging om de emoties van het hoofdpersonage zichtbaar te maken. Hierin speelde Rebecca De Kempe, eveneens afkomstig uit Knokke-Heist, een sleutelrol als choreografe. Haar bewegingstaal vertaalt de psychologische spanning van de protagonist op een manier die woorden overstijgt.

Naast opnames in Frankrijk en Nederland werd een deel van de filmproductie gedragen door Belgische creatievelingen. MAAK Open Huis voor Kunsten en Inge D’Hulster speelden een rol in de artistieke aankleding van de film, en de samenwerking met Rebecca De Kempe uit Knokke-Heist voegde een extra fysieke dimensie toe aan de vertelling. Daarnaast werd een deel van de film opgenomen in het Grand Hotel Casselbergh in Brugge, wat een uniek decor bood voor enkele cruciale scènes. “De steun die ik van zowel Knokke-Heist als Brugge kreeg, betekent enorm veel,” zegt Charlotte. “Een film maken is een samenwerking, en het is fantastisch dat ik kon rekenen op het talent en de passie van deze regio’s.”

De film werd volledig onafhankelijk geproduceerd en gedraaid in België, Frankrijk en Nederland, met een diverse cast en crew van meer dan 50 mensen uit acht landen en vier continenten. Charlotte nam niet alleen de regie op zich, maar produceerde en monteerde de film ook zelf. Haar traject toont hoe een filmmaker, zonder klassieke productiesteun, vanuit een persoonlijke en artistieke visie een film kan realiseren die nu internationaal erkend wordt.

Beginnen monteren toen ze tien was

Charlotte Verminck groeide op in Knokke-Heist en volgde haar opleiding aan de Heilig Hart School, het Sint-Bernardusinstituut en het Sint-Jozeflyceum. Daar werd haar passie voor film al vroeg aangewakkerd, wat ertoe leidde dat ze op haar tiende begon met monteren. Dit legde de basis voor haar unieke stijl waarin introspectie en expressieve beeldtaal samenkomen.

Op haar 17de werd ze Creative Director voor Ozark Henry. Later verfijnde ze haar manier van werken in Los Angeles bij Little Minx, het gerenommeerde productiehuis van Rhea Scott, schoondochter van Ridley Scott (Gladiator, Alien, Blade Runner). Haar video poem Pathless (2022) werd geselecteerd voor het Poetry Film Festival in Los Angeles, waar ze erkenning kreeg voor haar emotionele diepgang en filmische precisie. Charlottes werk staat bekend om zijn sterke visuele identiteit, diepgaande thematiek en grensverleggende filmische taal.