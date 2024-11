Derde editie van Docfest met 1870 bezoekers geslaagd dankzij samenwerking met Brugse organisaties

De Republiek en Cinema Lumière evalueren de derde editie van het documentairefestival Docfest in Brugge, dat van 19 tot en met 24 november plats vond, erg positief. Op het programma van dit zesdaagse festival stonden tien zorgvuldig gekozen documentaires. Bij elke film sloegen de organisatoren de handen in elkaar met Brugse organisaties voor een link met de lokale context en een verdiepende omkadering. Een topeditie, zo blijkt, want het festival bereikte een recordaantal van 1.870 bezoekers.

De Republiek en Cinema Lumière nodigden tijdens deze editie het publiek uit om na te denken over de toekomst. De organisatoren wilden via documentaires de blik van het publiek verruimen en hen een nieuwe manier laten ontdekken om naar de toekomst te kijken of hun eigen pad vorm te geven.

“Deze festivaleditie overtrof ruimschoots onze verwachtingen en dit op alle vlak. We ontvingen heel veel hartverwarmende reacties, zowel van het publiek als van onze partners. Met deze editie wilden we een hoopvolle boodschap verspreiden en dat is gelukt, want de bezoekers hadden merkbaar deugd van de documentaires. Het positivisme dat we zo wilden uitstralen, vond duidelijk zijn weg”, zegt Tine Van Dycke, programmator van Docfest.

Les Dames Blanches

Uitschieter was de openingsfilm ‘Les Dames Blanches’ van de jonge Belgische regisseur Camille Ghekiere. Deze pakkende documentaire neemt de kijker mee in de wereld van de ouderenzorg door de ogen van een jonge Dominicaanse student die stage loopt in een Gents woonzorgcentrum. Naast 3 uitverkochte publieksvoorstellingen werd de documentaire ook vertoond in 11 Brugse buurt- en woonzorgcentra.

In totaal waren er 10 verschillende documentaires, verspreid over 16 voorstellingen in Cinema Lumière en op locatie. Er waren 11 voorstellingen helemaal uitverkocht, het festival bereikte in totaal 1870 bezoekers goed voor een bezettingsgraad van 88%.