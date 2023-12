Debuutkortfilm van Kortrijkzane Sandy Kelemba (18) geselecteerd voor FilmFest Oostende

Eén van de geselecteerde kortfilms voor FilmFest Oostende is The Reject van de jonge Kortrijkse filmmaakster Sandy Kelemba. Het debuut van deze jonge cineaste gaat in wereldpremière in Oostende op zaterdag 27 januari. De Kortrijkse première vindt plaats op zondag 3 maart in de Budascoop.

The Reject van Sandy Kelemba gaat over afwijzing en zelfacceptatie en zal eind januari strijden voor de prijs van Beste Kortfilm op het Internationale Filmfestival van Oostende. De film wordt op dit ogenblik afgewerkt, maar dat belette Sandy niet om haar film in te dienen in de kortfilmcompetitie van het festival. Met succes, want donderdag 21 december raakte bekend dat Sandy geselecteerd is met The Reject.

“Dat had ik niet verwacht, maar uiteraard is dit fantastisch. Ik kijk er samen met de crew naar uit om me op de rode loper te wagen in Oostende” – Sandy Kelemba

“Dit hele project is al een hele belevenis geweest voor me. Eerst was ik al blij dat ik de kans kreeg om mijn eigen film te maken, dan mocht ik als jonge maker gecoacht worden door Patrice Toye voor het script en coachte Camille Ghekiere me bij de regie. Nu blijkt dat de kortfilm ook opgepikt wordt door een internationale jury. Dat had ik niet verwacht, maar uiteraard is dit fantastisch. Ik kijk er samen met de crew naar uit om me op de rode loper te wagen in Oostende.”

Ook voor Camille Ghekiere die Sandy begeleidde bij de creatie van haar eerste kortfilm is dit een bijzonder moment. “Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting was op zoek naar iemand met meer ervaring om de jonge maakster Sandy mee op sleeptouw te nemen. Ik heb haar met alle plezier gecoacht. Sandy is een talent en het is dan ook fantastisch dat ook FilmFest Oostende de film nu oppikt. Voor mij hangt daar nog iets extra aan vast aangezien ik zelf een aantal jaar geleden geselecteerd werd met mijn kortfilm en er ook de award binnensleepte. Met de nominatie van Sandy lijkt het alsof de cirkel rond is.”

De kortfilm van Sandy is een realisatie van productiehuis Het Huys en werd in Kortrijk gefilmd. The Reject werd financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting en was ook een van de initiatieven van “DieNaamGaanZeZelfWelBepalen”, het jongerenproject van Durf2030, VIVES en Kunstencentrum BUDA.