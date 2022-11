De Andere Film projecteert al halve eeuw in Brugge: “Video, dvd en zelfs Netflix overleefd”

De Andere Film afdeling Brugge bestaat 50 jaar. Een halve eeuw lang bleef men de visie in de keuze van de films trouw: waardevolle cinema brengen, met thema’s die afwisselend betrekking hebben op actuele situaties en/of op de politieke gebeurtenissen binnen en buiten de grenzen van ons land en Europa.

Hierbij wordt een selectie gemaakt volgens thema’s en genres, komen bekende en minder bekende regisseurs aan bod en krijgen ook jonge kineasten met een debuutfilm een kans. Tot op vandaag komen liefhebbers van De Andere Film op donderdagavond nog altijd aan hun trekken. En nog steeds wordt meestal een degelijke inleiding gegeven op de film en kan je dikwijls kennis maken met vreemde culturen, je erin verdiepen en genieten van unieke beelden. “Er wordt gezocht om een programma te brengen dat jong en oud kan bekoren”, legt Freddy Sartor, gewezen hoofdredacteur van Filmmagie uit. “De kijker krijgt de kans zijn blik te verruimen, een eigen visie op te bouwen en zijn ervaring uit te wisselen met anderen in een vrij toegankelijke nabespreking.”

Stichter Dirk Vandommele uit Beernem koos van meet af aan zorgvuldig films uit die zowel inhoudelijk als visueel heel sterk waren, expressies van oorspronkelijke filmkunst: films van onder anderen Tarkovski, Bresson, Bergman, Antonioni en Paradjanov. “Zo wist hij overal, ook in Brugge een ruim en enthousiast publiek op te bouwen. Met als motto, uitgangspunt: dat gaan de mensen schoon vinden. Hij wou zijn trouw publiek mooie dingen laten zien, met het onverwachte confronteren.”

Vandommeles filmhart klopte voor Scandinavië. Onophoudelijk speurde hij naar films die Belgische verdelers links lieten liggen. Omdat hij vond dat de Scandinavische film in de jaren negentig niet langer naar waarde werd geschat, organiseerde hij met Noorderlicht, het festival voor de Scandinavische en Noorse film. Talloze filmmakers vonden toen hun weg naar Brugge. “Overigens liet Dirk meestal zijn films inleiden en was er voor de liefhebbers een nabespreking. Zelfs voor de programmafolder koos hij steevast de mooiste foto’s. En van belangrijke films publiceerde hij brochures, kleine, handige boekjes. Hij kon organisatorisch jarenlang rekenen op zijn vrouw Mieke en een beroep doen op een schare medewerkers. Toen Dirk omstreeks de eeuwwisseling overleed werd zijn enthousiasmerende rol overgenomen door Patrick Perquy, inmiddels ook overleden.”

Al die jaren deinde de filmclub op de woelige golven van de filmactualiteit en overleefde video, DVD en Netflix.

Wel moest De Andere Film Brugge noodgedwongen vaak van locatie verhuizen: van de Kennedy, de schoolzaal in Sint-Leo via de Liberty (Zwart Huis) naar Kinepolis waar ze nu een variatie aan films brengen, ook naar landen en thema’s toe. Ook komen er scholen langs die les geven in esthetica of in de talen die in de films gesproken worden. (ACR)