Daphne Agten wint Ensor voor beste filmhoofdrol in ‘Holy Rosita’

Daphne Agten heeft zaterdag in het Oostendse Kursaal de Ensor voor beste hoofdrol (film) gewonnen voor haar rol in ‘Holy Rosita’.

‘Holy Rosita’ vertelt het verhaal van Rosita, een vrouw met een vurige kinderwens. Haar omgeving vindt het niet verantwoord dat ze kinderen zou krijgen, omdat ze amper voor zichzelf kan zorgen. Rosita besluit daarom haar zwangerschap geheim te houden.

“Ik ga hier toch ook zeggen dat ik het niet verwacht had. Het is een speling van het lot dat ik dit win. Ik vind dat dit allemaal integere prestaties waren. Iedereen heeft me doen wenen en dat betekent veel goeds”, zei Agten toen ze haar award in ontvangst nam. “Ik vind dat we als sector aan het bewijzen zijn dat het loont om risico’s te nemen. We leven in een klein landje waar de regering soms vergeet hoe belangrijk kunst is en toch blijven we dit soort dingen doen.”

Behalve Agten waren Janne Desmet (J’aime la vie’), Thibaud Dooms (‘Skunk’), Matteo Simoni (‘Milano’) en Tessa Van den Broeck (‘Julie Zwijgt’) genomineerd.

De Ensor voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol ging ook naar ‘Holy Rosita’. Het was Mieke De Groote die het beeldje in ontvangst mocht nemen. De Groote was duidelijk geëmotioneerd. “Het is een beetje cliché, maar ik kan dit echt niet geloven”, zei ze in tranen.