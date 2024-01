Cinema Royal trekt blikken uit het verleden open: “Erfgoed levendig houden”

Cinema Royal, de verzameling erfgoedfilms van de gemeente, is vijf unieke stukken rijker. In Bib in het Park duik je mee in het ontstaan van basket Wevelgem en de geschiedenis van de Sint-Theresiakerk, het vliegveld in Moorsele, het VTI Gullegem en het Park Vanackere.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de rode loper uitgerold in Bib in het Park. Schepen van erfgoed Geert Breughe, voor de gelegenheid zonder vlinderdas, lichtte het project toe. “Met Cinema Royal, genoemd naar de voormalige bioscoop in de Kortrijkstraat, houdt Wevelgem tal van herinneringen en thema’s levendig”, aldus de schepen. “Het is belangrijk om deze vorm van lokaal erfgoed in snel veranderende tijden te koesteren en op film vast te leggen. Sinds 2021, toen we begonnen zijn met dit project, werden al vijftien filmpjes van vijf tot tien minuten opgenomen. Dit jaar voegen we er nog vijf aan toe.”

Op stap met Mugowé

Koen D’Haene, stafmedewerker bij de gemeente die erfgoed onder zijn hoede neemt, was de ceremoniemeester van dienst. Zijn imaginaire figuur Moguwé nam ons achtereenvolgens mee naar het park Vanackere, de Sint-Theresiakerk, het VTI Gullegem, het ontstaan van basket Wevelgem en het vliegveld in Moorsele. De filmpjes zijn doorspekt met getuigenissen van een resem acteurs. De meesten waren aanwezig bij de première en zaten vol spanning hun verschijning op het witte doek af te wachten. Wie ongetwijfeld zou genoten hebben van de avond was Frans Vandaele. Frans overleed eind vorig jaar, maar in de film over de Sint-Theresiakerk kon het publiek en de aanwezige familie genieten van zijn fijne herinneringen aan het Posthoornkoor. Verder vertelden ook pastoor Jan Herman, Jean-Pierre Laporte en Guido Vandendriessche over hun herinneringen aan de kerk.

Drie zussen

In de film over het gemeentepark schitteren naast Ludo Vanhove, die de geschiedenis van het kasteel vertelt, ook de zussen Janien, Christine en Martine Defieuw. De dochters van Henri van den hof woonden in het kasteel toen hun vader er conciërge was. Ook burgemeester Jan Seynhaeve maakt zijn opwachting. Hoe snel iets tot het verleden kan behoren, werd verteld in de film over VTI Gullegem. Het epicentrum van ontmoeting en sport in de jaren 70 en 80 staat sinds vorig jaar te koop. Marc Vandevelde, Dan Vercruysse, Geert Macco en Jacques Masselis halen herinneringen op. Ook het basketbal in Wevelgem kende al betere tijden, in de film gaan ze op zoek naar het prille ontstaan. Eric Viaene, Christianne Derumeaux, Nicole Deconinck, Marc Dekeyzer en Roger Duhamel waren erbij van bij het prille begin. In de film over het vliegveld van Moorsele vertelt Philippe Bolen hoe een modelvliegtuig ooit de Noordzee is overgevlogen. Andere sterke verhalen komen van de acteurs Lothair Vanoverbeke, Dirk Verdonk en Hugo Lust.

De erfgoedfilms zijn te zien in Bib in het Park. Online zal er elke twee maanden een nieuw filmpje te vinden zijn op www.wevelgem.be/erfgoed.