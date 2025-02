Cinema komt even terug naar Ring Kortrijk: Win een exclusieve filmavond

Tijdens de krokusvakantie keert de nostalgie van Cine Ring 1 & 2 tijdelijk terug naar Ring Kortrijk. Op het filmprogramma staan The Spy Who Dumped Me, Paddington 2 en Ladybug & Chat Noir: De Film. Winnaars van de cinemawedstrijd op 5 en 8 maart krijgen een speciaal momentje met de schattige mascottes Paddington of Ladybug voor de film.

Ring Kortrijk brengt voor één keer de cinema terug naar het shoppingcenter, een eenmalige kans om deze nostalgische ervaring opnieuw te beleven. Wie tussen 24 februari en 8 maart shopt voor minstens 30 euro maak kans op een exclusieve filmavond in de pop-up bioscoop op het centrale plein van het winkelcentrum. Registreer hiervoor je kassaticket op het centrale plein (verdieping +0). De winnaars worden via loting gekozen en per e-mail op de hoogte gebracht.

Filmprogramma

De bioscoopavonden gaan door na sluitingstijd in Ring Kortrijk. Zaterdag 1 maart om 19.30 uur wordt The Spy Who Dumped Me vertoond. Op woensdag 5 maart om 19.30 uur Paddington 2 en op zaterdag 8 maart om 19.30 uur Ladybug & Chat Noir: De Film. Deze exclusieve filmavonden zijn enkel toegankelijk voor de winnaars van de wedstrijd.

Ring Kortrijk brengt voor één keer de cinema terug naar het shoppingcenter. © Ring Kortrijk

“Terwijl je shopt voor minstens 30 euro in één van onze winkels of horeca-adresjes, kan je deelnemen en misschien wel winnen. De winnaars worden via loting gekozen. Wie er jammer genoeg niet bij zit, kan wel de mascottes uit de films ontmoeten tijdens de krokusvakantie”, legt marketingcoördinator Babette Schotte uit.

Ontmoet de filmpersonages

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen hun favoriete personages in levenden lijve ontmoeten. Beertje Paddington is op 1 en 5 maart van 14 tot 17 uur aanwezig. Op 8 maart komt Ladybug langs om de kinderen te verrassen van 14 tot 17 uur. “Dit is een unieke kans voor een onvergetelijke ervaring. Bovendien kan je in de cinema zelf ook de tekenmuur vinden en je creativiteit de vrije loop laten gaan gedurende de hele krokusvakantie.”