Cineast Werner Rotsaert maakt unieke documentaire over badstad:“Eeuw Oostendse geschiedenis”

Werner Rotsaert levert met de documentaire/film ‘Oostende vorige eeuw’ een mooie kijk op de badstad aan de hand van uniek beeldmateriaal en meer dan 20 getuigen. De eerste kijkers waren vol lof en hopen dat de film meer aandacht krijgt.

Voormalig basketcoach Werner Rotsaert (70) is al jaren documentairemaker en leverde eerder al films af over het toerisme, Oostende in de sixties, de overstroming van 1953, de stad rond de Tweede Wereldoorlog, de Oostende-Doverlijn en sport zoals rond VGO, Rudolf Vanmoerkerke en basketlegende Willy Steveniers. Telkens volgens hetzelfde recept: historische beelden, vaak afkomstig uit privécollecties en foto’s gecombineerd met getuigenissen van getuigen of bekende Oostendenaars. Dat alles roept veel nostalgie op bij de kijker. Dat is met Oostende, vorige eeuw niet anders. “In mijn twaalfde film behandel ik een eeuw Oostendse geschiedenis. Van de belle époque tot het einde van de RMT in 1997”, zegt de cineast.

25 onderwerpen

“Mijn film is tweetalig Nederlands/Oostends”, knipoogt Rotsaert. “Het beeldmateriaal heb ik de voorbije 20 jaar verzameld. In Oostende had je vaak rijkere mensen die zich een filmcamera konden veroorloven. Zodoende zijn er veel 8 millimeter- en zelfs 16 millimeterfilm bewaard gebleven van voor de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 60. In de film zitten ook de eerste beelden van Oostende van rond 1900. Ze zijn iets minder van kwaliteit, maar wel een mooi document.”

Rotsaert brengt ook beelden en verhalen van het Kursaal, de belle époque, de renbaan, de Tweede Wereldoorlog, de Oostendse bioscopen en de overstroming van 1953. “Ik ben erg trots op de unieke beelden van de begrafenis van James Ensor en de eerste en enige kleurenbeelden van de overstroming van 1953.” In de film zitten ook leuke anekdotes van toenmalig reporter Reddy De Mey over Jan Piers en getuigenissen van 22 Oostendenaars.

Biscoopjournaals

Patrick Vanslambrouck leest de bindtekst en haalt ook herinneringen op. “Ik was destijds als lezer ook nauw betrokken bij de Westvlaamse Aktualiteits Film, kortweg WAF. Die films werden tussen 1978 en midden jaren 80 in de bioscoop vertoond en behandelden tal van onderwerpen uit de West-Vlaamse actualiteit. Het was misschien wel de voorloper van de regionale televisie of Belgavox. De films werden gemaakt door Achiel Vanhyfte en Jean-Marie Pylyser. Er ging een heel productieproces aan vooraf. De pellicule moest ontwikkeld worden en vervolgens was er de montage, productie en duplicatie voor alle bioscopen. Dat duurde zeker een week. Voor veel mensen was dat toen een manier om geïnformeerd te zijn over hun stad of streek.”

“Het WAF-kantoor was gevestigd in het Kursaal en dus brachten we ook vaak Oostendse onderwerpen in beeld. De WAF’s werden het eerst vertoond in de grote cinema’s en gingen de week erop naar de kleinere projectiezalen. Het kon dus best zijn dat de mensen daar pas een maand na de gebeurtenis de beelden zagen. De Oostendse onderwerpen van die WAF’s zijn gelukkig bewaard gebleven. Ik ben blij dat die ook gebruikt worden in de film.”

Lovende reacties

De eerste reacties zijn lovend. Roger Jonckheere: “De diversiteit van onderwerpen zorgt ervoor dat iedereen deze film zal waarderen.” Ereburgemeester Jean Vandecasteele: “Ik heb alle films van Werner over Oostende op dvd en het zijn unieke documenten. Hij doet het uitstekend, want ik kan er altijd iets van bijleren.”

Franky De Block komt aan het woord over de RMT: “Het is goed dat dit gedocumenteerd is. De films van Werner waren vroeger in de ontmoetingscentra altijd een groot succes. Veel Oostendenaars herkennen de plaatsen en onderwerpen en zijn geboeid door de geschiedenis van hun stad.”

Voor elke Oostendenaar

Ook Danick Minne is fan: “Ik had het voorrecht om de hele film te zien. Er zijn zoveel onderwerpen dat dit iedereen zal boeien. Ik hoop dat hij op dvd uitkomt, want dit is eigenlijk een film die iedere Oostendenaar zou moeten zien.”

Werner Rotsaert: “De mooiste uitspraak in de film is die van Norbert Christiaens, de kapitein van het RMT-schip Prins Filip. Toen die bij het einde van de RMT werd gevraagd wat hij zou doen, antwoordde hij: Nu ga ik rusten. This is the first day of the rest of my life.”

‘Oostende vorige eeuw’ is enkel te zien van 29 november tot en met 5 december in Kinepolis om 14 uur en 17.30 uur. Mogelijk komen er extra vertoningen. Werner onderzoekt ook de mogelijkheden om de film uit te brengen op dvd.