Cineast uit Zwevegem op zoek naar actrice om hoofdrol te vertolken

Cineast Marc Desmet is klaar om te starten met de opnames van zijn langspeelfilm ‘Ilani en Emme’. Alleen: er ontbreekt nog één actrice om een hoofdrol te vertolken.

Marc Desmet is geen onbekende in de filmwereld. Hij behaalde al internationale prijzen met een aantal kortfilms. In 2018 waagde hij zich aan een eerste langspeelfilm ‘Opa’ die op heel wat bijval kon rekenen. Mede door dit succes begon Marc na te denken over een tweede langspeelfilm ‘Ilani en Emme’. Hij zou graag binnenkort met de opnames beginnen, maar er ontbreekt nog een belangrijke pion in de cast. “Het betreft de rol van Kirsten, de mama van Ilani. Het is een van de hoofdrollen in de film die toch ruim 2 uur zal duren”, legt Marc uit.

Een viertal vrouwen kwamen in aanmerking, maar zij woonden te ver. “De ene woont in Heverlee en de andere in Leuven. Er waren er ook twee uit Nederland die perfect voldeden, maar de afstand naar Zwevegem is voor mijn budget niet haalbaar, vooral er een twintigtal opnamedagen zullen nodig zijn”, zucht hij.

Dubbele rol

Voor de rol van Kirsten zoekt Marc Desmet een vrouw tussen de dertig en veertig jaar. Zij moet wel een dubbele rol spelen. Kirsten in het verleden toen ze een jaar of 25 was en de Kirsten in het heden, een vrouw van 40 jaar. Marc is ervan overtuigd dat hij die actrice in West-Vlaanderen zal vinden. “Er is heel wat filmtalent in onze provincie. Denk maar aan de West-Vlaamse televisiereeksen. We zorgen voor een goede begeleiding en wie weet is dit een eerste stap naar meer?” Wie interesse heeft kan contact opnemen met Marc Desmet via marcdesmetmd@gmail.com.

(GJZ)