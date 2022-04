Charlotte Koentges debuteert met kortfilm ‘Offline’: “Sociale media kunnen een vriendschap ontwrichten”

‘Offline’ is het filmdebuut van Charlotte Koentges. “De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit mijn eigen leven. Ik wil tieners duidelijk maken dat de sociale media niet altijd de realiteit weergeven en dat het makkelijker is om in een fictieve (online)wereld te stappen dan om eruit te stappen.”

Charlotte Koentges (25) woont al haar hele leven in de Peter Benoitlaan. Momenteel studeert ze de richting grafische vormgeving aan het Centrum voor Afstandsonderwijs. Die studies combineert ze met een job in basisschool Christus-Koning en het Sint-Andreasinstituut.

Onder de naam C. Koentges Productions doet Charlotte ook uiteenlopende foto-, film- en grafische opdrachten. In 2017 maakte ze de documentaire Praten Helpt met als centraal thema psychische problemen. Offline is Charlottes filmdebuut. “Dit moet mijn visitekaartje worden voor nieuwe, toekomstige professionele opdrachten”, begint Charlotte.

Geschikt voor school

De hoofdrollen worden vertolkt door Lisa De Groote, Raissa Vannevel en Luna Rufo Molero. “Offline is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit mijn eigen leven. In mijn kortfilm wil ik tieners duidelijk maken dat de sociale media niet altijd de realiteit weergeven en dat het makkelijker is om in een fictieve (online)wereld te stappen dan om eruit te stappen.

Offline is een realistische weergave van hoe jongeren in de ban kunnen raken van sociale media en de negatieve gevolgen die hieruit voortkomen. Sociale media kunnen bijvoorbeeld een vriendschap ontwrichten. Met mijn kortfilm wil ik jongeren de kans bieden om hierover in gesprek te gaan. Daarom denk ik dat mijn film ook uitermate geschikt is om op scholen te gebruiken in de lessen sociale media en internet.”

Drie tienermeisjes

“Offline gaat over drie tienermeisjes. Anouck wil liever een Instagramster zijn, dan een doodgewoon tienermeisje. In tegenstelling tot haar hartsvriendinnen Bo en Clou, die niet actief zijn op sociale media. Wanneer Anouck een foto plaatst op haar Instagram, haalt die buiten haar verwachting om heel veel likes. Ze wordt overspoeld met positieve commentaren en krijgt in een mum van tijd duizenden volgers. Anouck staat versteld van het succes en besluit meer foto’s online te zetten die ook gretig worden geliket”

“Ze hoopt op termijn influencer van een bekend merk te worden. Bo en Clou zijn blij voor Anouck, maar zijn ook bezorgd over de impact van het overdonderende succes op hun vriendin. Ze willen dat Anouck met haar beiden voeten op de grond blijft en vooral dezelfde persoon blijft. Wanneer Anouck Bo en Clou op haar Instagram belachelijk maakt, komt het tot een zware confrontatie tussen de drie meisjes. Zal hun vriendschap dit overleven?”

(BC)