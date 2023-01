Chantal en Nonkels slepen samen tien nominaties voor Ensors in de wacht

In Oostende zijn de nominaties bekend gemaakt voor de Ensors, de prijzen die de audiovisuele sector uitreikt aan Vlaamse fictie-, documentaire en animatieproducties. De favorieten voor de filmprijzen zijn ‘Zillion’ en ‘Close’, in de categorie van de tv-series zien we dat naast ‘Roomies’ van het West-Vlaamse productiehuis De Wereldvrede ook ‘Chantal’ en ‘Nonkels’ heel goed scoren.

Wie de genomineerden zijn voor de Ensors wordt bepaalde door de 1700 leden van de Ensor Academie. Die leden zijn actieve film-en televisieprofessionals. Zij beslisten dat er 14 nominaties naar de films ‘Close’ en ‘Zillion’ gaan. ‘Rebel’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah sleept 11 nominaties in de wacht en hetzelfde aantal gaat naar ‘Roomies’, de veel besproken serie van De Wereldvrede, het productiehuis van onder meer Jabbekenaar Gilles Coulier, die op heel lovende recensies kon rekenen, maar lang geen zo’n kijkcijferkanon was als ‘Chantal’ en ‘Nonkels’.

Er zijn 6 nominaties voor ‘Chantal’, waaronder uiteraard voor onze West-Vlaamse ambassadeur Maaike Cafmeyer in de categorie ‘Beste acteerprestatie in een hoofdrol (fictieserie)’ en voor Heulenaar Jeroen Dumoulein, de regisseur van de serie. Een Ensor voor Cafmeyer zou het protest verstommen dat vorig jaar opsteeg toen voor het eerst gemengde categorieën voor de acteerprestaties werden uitgevoerd en uitsluitend mannelijke acteurs werden bekroond.

Mathias Sercu maakt kans op twee prijzen. Hij is genomineerd voor ‘Beste scenario (fictieserie)’ en voor ‘Beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (fictieserie)’. Opvallend wel is dat geen enkele acteur uit ‘Nonkels’ is genomineerd. Rik Verheye maakt wel samen met Jelle De Beule en Koen De Poorter wel kans op een Ensor voor beste scenario. In de filmsector heel weinig West-Vlaamse nominaties, al maakt Bert Libeert van Goose een serieuze kans op een hoofdprijs voor zijn muziek in ‘Zillion’. Met de Brugse Anne Verbeure tenslotte maakt er ook een provinciegenote een kans op een Ensor in de categorie ‘Beste Kortfilm’. Zij tekende voor de animatiefilm ‘Rode Reus’.

Tot 17 januari volgt nu een nieuwe stemronde waarin de 1700 leden van de Ensor Academie zullen bepalen wie met de prijzen aan de haal gaat. Die prijzen worden naar jaarlijkse gewoonte uitgereikt tijdens het Gala van de Ensors dat op zaterdag 4 februari het Filmfestival van Oostende afsluit.