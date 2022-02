Catelyn Stark van populaire serie “Game of Thrones” komt naar Oostende

“Game of Thrones”-actrice Michelle Fairley en de Belgische regisseur Bouli Lanners stellen in maart samen hun nieuwe film “Nobody Has To Know” voor op het Filmfestival Oostende. Dat meldt het festival donderdag. Het duo zal de avant-première bijwonen en krijgt een ster op de Oostendse Walk of Fame.

De Noord-Ierse actrice Michelle Fairley vertolkte het iconische personage Catelyn Stark in “Game of Thrones”. Bouli Lanners won prijzen voor zijn performances in onder meer “De rouille et d’os” en “C’est ça l’amour” (Claire Burger, 2018). Lanners speelt in de prent de Belgische landarbeider Phil die verkast naar een Schots eiland. Michelle Fairley speelt de boerendochter die al haar hele leven op het eiland woont.

De film gaat op zaterdag 5 maart in avant-première in Oostende, om 18 uur worden de sterren van Lanners en Fairley ingehuldigd op de Oostendse Walk of Fame.

O’Brother Distribution brengt de film op 23 maart uit in de Belgische zalen.