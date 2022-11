Budascoop Kortrijk pakt uit met primeur: eerste Belgisch festival over rouw en verlies

Budascoop toont de voorstelling ‘Acht x Afscheid Anders’ rond verlies, rouwen en rouwverwerking. Het is een samenwerking tussen Uitvaartplanner Sereni, Budascoop en rouwexperte Barbara Raes. Het is het eerste festival over rouw en verlies in ons land.

Rouw is niet altijd zichtbaar, veel mensen weten ook niet er mee om te gaan bij zichzelf of bij anderen. “Het mist aandacht omdat er groot gebrek is aan maatschappelijke ondersteuning om er mee om te gaan. De rituelen die volgen op zo’n verlies leggen uitdagingen bloot voor onze toekomst”, luidt het bij Uitvaartplanner Sereni. Zij slaan de handen in elkaar met Kortfilm.be, het online platform dat dé referentie is voor korte film in Vlaanderen. Samen organiseren ze een reeks avonden over rouwbeleving.

“Aan de hand van een warm en troostend film- en voorstellingprogramma willen we verlies en al dan niet verdoken verdriet bespreekbaar maken, maar ook samenzijn en het leven vieren”, luidt het. “Kortfilms en video’s zijn het medium bij uitstek om op korte tijd een staalkaart aan diverse invalshoeken, culturen en ideeën te ontdekken. ONTroerd Magazine zet die kracht van de zevende kunst in om gevoelige onderwerpen aan te kaarten en ontmoeting te creëren. Film als verzachtend bindmiddel bij rouwbeleving, zeg maar.”

Artistieke invalshoek

Sereni, Kortfilm.be en Budascoop nodigen een centrale gastcurator uit die samen met de Kortfilm.be-redactie het film- en voorstellingsprogramma cureert, presenteert en uitleidt via een duiding rond context en informeel nagesprek. Curator is Barbara Raes. Zij werkte als programmator en artistiek leider van kunstencentrum BUDA en Vooruit. In januari 2016 richtte ze Beyond The Spoken op. “In onze werkplaats voor niet-erkend verlies gaan we zoveel mogelijk in op de nieuwe behoeftes van een veranderende samenleving, vanuit de overtuiging dat grote veranderingen in kleine stapjes gebeuren”, zegt Barbara Raes die er afscheidsrituelen creëert voor de grote en kleine kantelmomenten in het leven. “Deze rituelen onderscheiden zich van bestaande traditionele rituelen door een artistieke invalshoek.”

Tijd nemen voor afscheid

Op 8 november om 20.15 uur toont The Life of Mechelen ARSENAAL in samenwerking met Beyond The Spoken ‘Acht x Afscheid Anders’ in zaal 1 van Budascoop. De voorstelling wijst ons op een gemis in ons geseculariseerd leven: het gebrek aan rituelen, aan ruimte om stil te staan bij grote veranderingen, om tijd te nemen voor afscheid, om overgangen het nodige belang te geven.

© gf

De voorstelling is het resultaat van een samenwerking met twee bijzondere kunstenaars: Barbara Raes, een unieke verbinder tussen kunst, zorg en afscheid en Mirjam Devriendt, fotografe en videoartieste die al met uiteenlopende dansers, muzikanten en theaterensembles samenwerkte.

Prijs zelf te bepalen

Barbara Raes creëerde voor de leden van The Life of Mechelen unieke rituelen, op maat gemaakt vanuit een artistieke invalshoek, om zin te geven aan de erkende en niet-erkende overgangsmomenten in het leven. Deze rituelen werden in intieme kring uitgevoerd en gefilmd door Mirjam Devriendt. Het publiek komt naar deze videobeelden kijken in een setting die uitnodigt tot verbinding en een gevoel van samenhorigheid. Prijs van een ticket is tussen 0 en 15 euro of meer. “Aan jou om te bepalen of de suggestieprijs past binnen jouw huidige financiële situatie… of eerder niet. Kan je een hogere ticketprijs betalen? Dan maak jij het mogelijk dat anderen minder betalen.”

Op donderdag 9 november worden deze kortfilms getoond. Curator Barbara Raes geeft duiding bij Goodbye Golovin van Mathieu Grimard, There Is Exactly Enough Time van Oskar Salomonowitz en Virgil Widrich, Love, Dad van Diane Cam Van Nguyen, Varen en de zon van Renate Raman en Joren Slaets, Give Up the Ghost van Zain Duraie en Watermelon Juice (Suc de Sindria) van Irene Moray.