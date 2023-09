Budascoop Kortrijk pakt uit met nieuwe MobileConnect app voor slechthorenden: “Aanbod toegankelijk maken voor iedereen”

Met de steun van Stad Kortrijk maakt Kunstencentrum BUDA de Budascoop met het nieuwe MobileConnect app nu ook toegankelijk voor slechthorenden: een volgende stap in haar streven naar integrale toegankelijkheid. Het project is goed voor een investering van 17.172 euro. Er zijn ook plannen om Kunstencentrum BUDA in 2025 te vernieuwen.

Met de MobileConnect app kunnen slechthorenden via hun eigen hoorsysteem en smartphone het geluid aanpassen. Voor blinden en slechtzienden is er Earcatch als hulpmiddel. Het nieuw systeem is een bluetoothverbinding met de smartphone van de gebruiker. Dat biedt een aantal voordelen: minder vertraging van geluid en minder mogelijke storingen richting het hoortoestel; gebruikers kunnen via een app op de eigen smartphone nu zelf het volume instellen en het nieuwe systeem kan ook gebruikt wordt voor simultane vertalingen bij bijvoorbeeld presentaties in de podiumzalen.

Drempels wegwerken

“BUDA is al langer actief aan het werken om zoveel mogelijk drempels weg te werken in Budascoop en daarmee het film- en podiumaanbod toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. We merken dat de publiekscijfers de laatste jaren blijven stijgen door systemen in te voeren die de financiële drempels wegwerken. Er is UiTPAS waar je met het kansentarief slechts 20% van de normale ticketprijs betaalt, we ontwikkelden samen met Schouwburg CUBO waar je voor 20 euro per maand zoveel film en podium meemaakt als je wilt én we experimenteren bij eigen podiumpresentaties ook met ‘Pay What You Can’, waarbij toeschouwers zelf bepalen hoeveel ze betalen. Het zorgt ervoor dat mensen ongeacht hun financiële situatie toch kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. En we hebben BUDA’s Film Fonds dat acties ondersteunt voor kinderen en gezinnen in kwetsbare positie”, zegt communicatieverantwoordelijke Marlies Coopman.

“Het systeem ‘MobileConnect’ is innovatief én goedkoper tegenover het vroegere systeem, de zogenaamde ringleidingen. Ondertussen zijn er al andere cultuurcentra die met interesse naar de upgrade kijken”, aldus schepen van Sociale Vooruitgang en Gelijke Kansen Philippe De Coene (Vooruit).

Maar BUDA wil nog verder

“We zijn er nog niet. We werken bijvoorbeeld. aan meer prikkelarme vertoningen om ook mensen die hooggevoelig zijn de kans te geven van film te genieten. Het geluid staat zachter, het zaallicht wordt nooit helemaal gedoofd en mensen kunnen in en uit lopen. De eerste tests tijdens ons Almost Summer festival waren in elk geval bemoedigend.”

“Voorts blijft rolstoeltoegankelijkheid een écht probleem. Rolstoelgebruikers kunnen in Budascoop wel autonoom naar de theaterzalen boven, maar niet naar de filmzalen. We helpen rolstoelgebruikers natuurlijk met alle plezier, maar we hopen op een structurele oplossing tijdens een renovatie van Budascoop. Dit iconisch gebouw is de eerste multiplex-cinema van België, en dringend toe aan een grondige update om future proof te blijven. Wat ons betreft gebeurt dat zo snel mogelijk. Als het stadsbestuur mee wil, moet dat lukken bij het begin van de nieuwe bestuursperiode”, besluit directeur Kristof Jonckheere.