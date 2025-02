Budascoop houdt in maart een David Lynch Special

Arthouse cinema Budascoop plaatste verschillende films – en zelfs twee afleveringen van Twin Peaks – van David Lynch op het programma van maart. “Naar aanleiding van het overlijden van David Lynch (1946 -2025) nemen we je in deze retrospectief mee in zijn wildste, en mooiste dromen.”



“We kijken alvast uit naar onze David Lynch Special”, klinkt het bij Budascoop. “Lynch stond bekend om zijn raadselachtige verhalen en surrealistische stijl. Hij creëerde een cinematische wereld vol magisch realisme, mysterieuze, droomachtige en duistere beelden.”

Komende maand kunnen Lynchianen genieten van de films Eraserhead, Blue Velvet, Wild at Heart, Mulholland Drive en Twin Peaks: Fire Walk with Me. Ook de pilot en ‘Got a Light?’ (seizoen 3, aflevering 8) van de succesvolle reeks worden vertoond op groot scherm.

Je vindt het volledige programma op www.buda.be/festival/david-lynch-special.