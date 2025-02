Brugse ‘bobcat’ Marc Vandepitte: “Historisch foutje bespeurd in Dylan-film ‘A Complete Unknown’

Dezer dagen loopt in de bioscopen de film ‘A Complete Unkown’, waarin Timothée Chalamet een jonge Bob Dylan vertolkt. De Brugse ‘bobcat’ Marc Vandepitte zag de film in avant-première tijdens het Oostends filmfestival en is laaiend enthousiast: “Toch heb ik in de film een historisch foutje bespeurd.”

“De avond dat ik mijn toekomstige vrouw Reina Van Steelant ontmoette, vroeg ik haar of ze Bob Dylan kende. Ja, antwoordde ze, ik heb zelfs een elpee van hem. Onze prille relatie kon niet meer stuk”, bekent Bruggeling Marc Vandepitte (62). Zelf is deze Assebroekse verzekeringsagent en Brugs gemeenteraadslid al sedert zijn jeugdjaren fan van Bob Dylan.

Verjaardagskaartje

“Het is begonnen toen ik in het vijfde secundair in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek voor het vak Engels een liedje moest bespreken. Ik koos ‘Hurricane’ van Bob Dylan. Sedertdien heb ik mij enorm verdiept in de muziek en het leven van deze Amerikaanse singer-songwriter. Samen met mijn vrouw heb ik hem al meer dan vijftig keer live zien optreden. Er gaat geen jaar voorbij of we boeken een concert ergens in Europa. In cinema Rex in Parijs zaten we op de eerste rij.”

“Mijn vrouw is inmiddels een nog grotere fan dan ik. Onze jongste zoon Santiago is genaamd naar Jacob, de zoon van Bob Dylan. Elke dag dat radio 1 een liedje van Bob Dylan speelt, sturen mijn vrouw en ik elkaar een WhattsApp berichtje. Heb je het gehoord? Ik heb mijn vrouw het mooiste verjaardagscadeau gegeven toen ze 60 werd: ik had mijn stoute schoenen aangetrokken en kon het management van Bob Dylan overtuigen dat hij een ondertekend verjaardagskaartje naar Reina liet sturen!”

Greenwich Village

“In 2017 hebben we samen met onze twee zonen Bobs voetsporen in New York gevolgd. We hebben de hoesfoto van Dylans tweede elpee ‘Freewheelin’ nagebootst, door in Jones Street in Greenwich Village op dezelfde manier te poseren als Bob Dylan met zijn toenmalig liefje Suze Rotolo in 1963. In de film ‘A Complete Unkwown’ wordt ze ‘Sylvie’ genoemd. Blijkbaar is haar naam op verzoek van Bob Dylan, zij zelf is al overleden, veranderd.”

Ziet u de gelijkenissen? © svk

Vele New Yorkse plekjes die nu in de film te zien zijn, hebben Reina Van Steelant en Marc Vandepitte zelf bezocht: “De film geeft op een heel mooie manier de tijdsgeest van New York begin de jaren ‘60 weer, toen de popmuziek ontstond. Vele kunstenaars en musici woonden toen in Greenwich Village: leden van de Beat Generation, zoals Jack Kerouak en Alan Ginsberg, maar ook folkmuzikanten als Woodie Guthry en Joan Baez.”

Chelsea Hotel

“Deze zangeres, met wie Bob Dylan een relatie had, heeft zijn carrière gelanceerd. In de film is er een scène waarin Joan Baez kwaad wordt op Dylan, wanneer hij in het beroemde Chelsea Hotel haar gitaar wil stelen. Toen wij dat hotel bezochten, was het een werf. Maar ik heb toch niet aan de verleiding kunnen weerstaan of er even binnen te gaan. Het is ook in dat hotel dat later Sid Vicious van The Sex Pistols zijn liefje vermoord heeft. Ik ben natuurlijk buiten gegooid….”

Bobcat Marc Vandepitte. © svk

“De filmtitel ‘A Complete Unknown’ vat perfect samen hoe mysterieus Bob Dylan was en nog is. Ik heb een anderhalve meter brede bibliotheek met boeken over Bob Dylan en toch blijft er een geheimzinnig waas over zijn leven en zijn liedjesteksten hangen. Zijn tegendraadsheid en onvoorspelbaarheid worden goed weergegeven. Timothée Chalamet, die zich vijf jaar voorbereid heeft op die rol, vertolkt Dylan op verbluffende wijze.”

Mondharmonica

“Het is geen documentaire, dus hoeft de film niet historisch correct te zijn. Toch kijken ‘bobcats’ als ik met andere ogen naar die film. Ik geloof niet dat folkmuzikant Woody Guthrie Bob Dylan in 1961 zijn mondharmonica cadeau gaf en dat Bob die in 1964, na zijn elektrisch concert op het festival van Newport teruggaf. Een historisch foutje? Het staat in geen enkele biografie van Bob Dylan vermeld, maar het is filmisch een mooi beeld om aan te tonen dat Bob de folk verliet om rockzanger te worden”, besluit Marc Vandepitte.