Bomvolle bioscopen dankzij Barbie: “Die film spreekt iedereen aan”

Het kwakkelweer van de voorbije weken is niet voor iedereen slecht nieuws. De filmzalen in onze provincie draaien dezer dagen overuren, met dank aan de regen en aan het succes van de films Barbie en Oppenheimer. “Van ons mag het eigenlijk nog wel even blijven regenen”, klinkt het.

De maand juli mag dan volgens het Europees observatiecentrum Copernicus wel de warmste maand zijn die ooit gemeten werd in de geschiedenis van de mensheid, in onze contreien zal juli 2023 vooral de geschiedenisboeken ingaan als een typevoorbeeld van een Belgische kwakkelzomermaand. Met maar liefst 21 regendagen was juli een recordmaand in de voorbije dertig jaar. Voor de toeristische sector in onze provincie zetten die vele regendagen een fikse domper op de start van het zomerseizoen, maar in andere sectoren deed de regenval de kassa net rinkelen. Zo zitten de filmzalen dezer dagen meer dan vol.

“Slecht weer is altijd voor iemand goed” – Yves Devriendt van Cityscoop in Roeselare

“Slecht weer is altijd voor iemand goed”, zegt uitbater Yves Devriendt van Cityscoop in Roeselare. “Onze sector heeft het tijdens de coronajaren bijzonder moeilijk gehad. Het doet dan ook deugd om eens een zomer zoals deze te krijgen”, klinkt het.

Twee kaskrakers

Niet alleen het matige weer speelt een rol in het succes van de cinema’s, ook het sterke aanbod is cruciaal om de zalen vol te krijgen. Met Barbie, de film rond het gelijknamige speelgoedpoppetje, en Oppenheimer, over de uitvinder van de atoombom, zijn er deze zomer twee kaskrakers op het publiek gelost. “Vooral Barbie is een schot in de roos”, zegt Devriendt. “Die film spreekt jong en oud, man en vrouw aan en dat is zeldzaam. Het is van de film rond FC De Kampioenen geleden dat we zoiets nog zagen. Mensen spreken in groep af om naar de cinema te komen, sommigen komen zelfs verkleed of helemaal in het roze. Op zulke momenten zie je dat ‘naar de cinema gaan’ nog altijd een evenement is. Sommigen voorspelden dat cinema ten dode opgeschreven was door streamingdiensten als Netflix, maar dat klopt niet. Het blijft een sociaal gebeuren”, zegt Yves Devriendt.

Sluiting is ongelukkig

Bij cinema De Keizer in Lichtervelde klinkt eenzelfde verhaal. “Juli is voor ons al een topmaand geweest”, zegt Stephanie Caset van cinema De Keizer. Opvallend: de cinema is nu even dicht tot 20 augustus. “We hadden die sluiting ingepland om ons najaarsprogramma uit te werken en omdat het in die periode altijd bijzonder kalm is. Maar hadden we geweten hoe goed we zouden draaien, dan hadden we zeker de zaal opengehouden”, zegt Caset. Dat de zomer ondertussen haar tweede adem gevonden heeft en de regen voorlopig wegblijft, is dan ook geen ramp. “Ik doe zelf ook graag een terrasje dus een streepje zon is meer dan welkom. Al mag het voor ons straks gerust weer eventjes regenen”, lacht Yves Devriendt.