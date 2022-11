Beste oktobermaand in 25 jaar voor cinema Budascoop: “Kaap van 10.000 bezoekers overschreden”

De afgelopen maand was de beste oktober voor cinema Budascoop in centrum Kortrijk sinds het begin van hun tellingen in 1997. “We organiseerden allerlei projecten om een divers publiek naar onze zalen te lokken. Maar de Vlaamse films dit najaar zijn ook gewoon fantastisch”, zegt Kevin Decoster van de filmprogrammatie.

Na enkele verplichte sluitingen door de coronacrisis lijken de cinema’s eindelijk te herleven. Zo ook voor de cinema Budascoop in het centrum van Kortrijk. “Na ongeveer twee moeilijke coronajaren kwam het begin 2022 allemaal wat traag op gang. Maar nu dit najaar hebben we heel goede bezoekcijfers. De afgelopen maand was onze drukste oktobermaand in de afgelopen 25 jaar. We kregen voor het eerst meer dan 10.000 bezoekers over de vloer”, vertelt Kevin Decoster, verantwoordelijke voor de filmprogrammatie.

En dat heeft Budascoop voor een deel te danken aan een goede combinatie van films dit najaar. “Er staan heel wat sterke Belgische films op onze planning, waar er veel interesse in is. Het begon met de documentaire ‘Onze Natuur’ ingesproken door Matteo Simoni, daarna hadden we ‘Rebel’ van het wereldbekende duo Adil El Arbi en Bilall Fallah. De afgelopen dagendoet de nieuwe film ‘Zillion’ over de legendarische nachtclub het erg goed. Vorig weekend waren alle voorstellingen in onze drie zalen uitverkocht.”

© Jonas Verbeke

“De nieuwste film in onze zalen is ‘Close’ van Lukas Dhont en Angelo Tijssens uit Blankenberge, die Grand Prix won op het filmfestival van Cannes. En uiteindelijk krijgen we ook nog in december ‘De Acht Bergen’ om 2022 mee af te sluiten. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) heeft de films ook heel goed gespreid en hun campagne om mensen enkele dagen de kans te geven om de nieuwe Belgische films met twee voor de prijs van een te bekijken, slaat zeker aan”, vertelt Decoster.

Aantrekken jongeren

De goede cijfers van Budascoop komen niet alleen van de sterke films. “In oktober hebben we ook allerlei evenementen georganiseerd. In samenwerking met het VAF hebben we op 1 en 2 oktober, net zoals een 25-tal andere kleine cinema’s en filmhuizen in Vlaanderen een openingsweekend georganiseerd. Het was de bedoeling dat we toonden wat we als organisatie allemaal in huis hebben en hoe divers het Vlaamse filmlandschap wel niet is. Daarom hebben we een volledige filmmarathon van maar liefst veertien getoond en dat was een succes. Voor ons was het duidelijk: film in Vlaanderen leeft.”

Door een speciaal jongerentarief is het publiek jonger dan 26 jaar verdriedubbeld

Maar Budascoop bleef niet stilzitten voor de rest van de maand. “Samen met de scholen in de regio van Kortrijk hebben we voor een week ons eigen filmfestival georganiseerd. Voor de leerlingen van de kleuterklas tot en met 18 jaar was het niet zomaar een film komen kijken. Maar ze konden mee bepalen wat ze wilden zien en er werden ook workshops, inleidingen en interviews georganiseerd. Het was een groot succes, onze drie toonzalen waren op ieder moment uitverkocht. Daarom organiseren we dat opnieuw in maart en zo leert het nieuwe jonge publiek onze werking kennen.”

De Budascoop zit ook in het CUBO-abonnement, een ticket tot cultuur in Kortrijk het hele jaar door. © Jonas Verbeke

“Alle initiatieven van de afgelopen maand waren zeker en vast de moeite”, gaat Decoster verder. “Voor jongeren jonger dan 26 jaar hebben we een speciaal tarief van zes euro per filmticket ingevoerd. En sinds we samenwerken met de hogescholen en universiteiten in Kortrijk zagen we het publiek jonger dan 26 jaar in de laatste maand verdriedubbelen. We hebben dus niet alleen een heel trouw ouder publiek, maar we spreken ook constant nieuwe mensen aan en dat loont duidelijk.

Verkoop abonnementen

Budascoop is erg blij met het resultaat van de afgelopen maand. “Voor ons als kleine cinema is deze kaap van 10.000 bezoekers op een maand tijd echt fantastisch. Niet alleen het aantal bezoekers, dat sporadisch eens langskomt, neemt toe. Maar ook onze abonnementen zitten erg in de lift. Met Budascoop bieden we al lange tijd een 10 beurtenkaart aan, waarmee mensen 10 tickets krijgen voor 75 euro. Die tickets staan niet op naam en kunnen ze dus gebruiken met verschillende personen en er staat ook geen deadline of vervaldatum op. Daarvan hebben we er in oktober ongeveer 200 per week verkocht.”

Daarnaast wordt ook het CUBO-abonnement in samenwerking met Schouwburg Kortrijk gesmaakt. “Ongeveer een jaar geleden zijn we met dit project gestart. Het lijkt een beetje op een streamingsabonnement, zoals Netflix, maar dan in het echt. Voor slechts 15 euro per maand kunnen mensen voor zichzelf een ticket boeken voor de verschillende theatervoorstellingen in Schouwburg Kortrijk én ook voor onze filmvoorstellingen in Budascoop. Zo kunnen mensen volop genieten van cultuur. We zijn euforisch met de resultaten van oktober en dan moet de drukste periode van het jaar met de kerstvakantie nog komen”, besluit Decoster.