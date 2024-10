Bert (44) acteert in kilt voor oorlogsfilm op “historische grond”: “We hopen op internationale premières”

Sound of the Somme, een onafhankelijke maar ambitieuze kortfilm, wordt momenteel gedraaid op een historisch WO I-slagveld in de Westhoek. Een naar de VS uitgeweken Ieperling schreef mee het script en de productie krijgt advies, kostuums en figuranten van een vereniging re-enactors uit de streek.

Three, two, one, action! Rook steeg maandagavond op achter een Zonnebeekse hoeve, waar in de modder een loopgraaf was uitgegraven voor de opnames van een kortfilm over de Eerste Wereldoorlog. “Historische grond”, wees Kristof Blieck naar de zompige klei. “Dit is de streek van de Slag van Passendale in 1917. De valavond, de mist, de kou… er hangt een speciale sfeer.” Kristof is voorzitter van SRD, een vereniging van re-enactors die personen en taferelen uit de Eerste Wereldoorlog uitbeelden. Ze geven de filmmakers advies.

“Ze vroegen ons om de historische setting correct weer te geven”, aldus Kristof die komt uit Vleteren. “We helpen zoeken naar figuranten, kostumering en originele stukken voor de set. Dit wordt geen puur entertainment of weer het cliché van de goede tegen de slechte, maar echt een mooie productie. Anders zouden wij niet meedoen. We gaan niet arrogant verkondigen dat deze film helemaal historisch correct wordt, maar we streven naar een eerlijk WO I-verhaal en proberen het authentiek te brengen. Dit is een dankbare plek waar we vrij spel krijgen op het terrein.”

Kilt

Het mag dan wel historische WO I-grond zijn in de Westhoek, het verhaal speelt zich af aan de Franse Somme, met Schotse soldaten. De internationale cast wordt overgevlogen uit Schotland en Ierland, maar ook Bert Kellens (44) uit Izegem doet mee. In uniform met kilt. “Samen met de andere leden van SRD doen we aan living history: we beelden het leven uit van WO I-soldaten, zowel aan geallieerde als aan Duitse zijde. Het doel is herdenken, educatie en een stukje beleven.”

“De filmlocatie is mooi en goed ingericht”, vindt Bert. “Het biedt een waarheidsgetrouw beeld van die periode. Enerzijds herdenken we de gruwel van meer dan 100 jaar geleden, anderzijds zien we nog elke dag dat men er niets van geleerd heeft. Deze film vertelt een ‘gewoon’ verhaal over iemand, die alles zou doen om anderen te helpen en zichzelf daarbij aan de kant zou laten staan. Geen heroïek, gewoon er zijn voor mekaar. Dat heeft ons aangesproken om mee te doen.”

Ieperling in LA

Een naar de VS uitgeweken Ieperling schreef mee het verhaal achter de film. Alexander Menu (28) verhuisde op z’n negentiende naar Amerika om film producing te studeren aan de universiteit van Californië in Los Angeles. “Het script won intussen al heel wat awards op festivals in het buitenland”, vertelt hij. “Het was een werk van jaren om hier vandaag te raken en de film te maken. Het script is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een doedelzakspeler in niemandsland. Zonder wapen wou hij zijn kameraden moed inspelen, ook tijdens de gevechten.”

Internationale premières

In de Zonnebeekse modder draait de filmcrew vier dagen voor een film van een twaalftal minuten. “Het is pittig om buiten opnames te doen in deze kleigrond”, getuigt producent Elena Reynaert. “We zijn superblij als het droog blijft. Bij de minste regenval blijft het water staan en moeten we pompen. Deze hoeve was ooit een bolwerk van de Duitsers en er zijn immens veel mensen gesneuveld. Zo’n productie wordt niet snel in België gedraaid. We ergeren ons dood aan Hollywood-films en willen elk detail juist krijgen met authentieke kostuums en hulp van re-enactors uit de streek. Ik vind het belangrijk dit verhaal te vertellen. Meer dan 100 jaar later moeten jonge mensen nog altijd sterven in oorlogen waar ze niet voor kozen. Er volgt wellicht een première in de streek om alle vrijwilligers te bedanken. Daarnaast willen we zoveel mogelijk festivals doen en we hopen op internationale premières.” (TP)