Bekijk hier al de trailer voor ‘Het Geheugenspel’, de nieuwste film van Jan Verheyen en Lien Willaert

De film is de derde samenwerking van regisseursduo Jan Verheyen en Lien Willaert en is gebaseerd op de bestseller van Nicci French.

De psychologische thriller Het Geheugenspel is gebaseerd op het boek The Memory Game waarvan in Vlaanderen en Nederland meer dan 350.000 exemplaren zijn verkocht. Het Britse schrijversduo is in haar genre ongekend populair. Zij schreven inmiddels meer dan 25 thrillers die stuk voor stuk terechtkwamen in onze bestsellerlijsten. Het is de eerste keer dat er een bioscoopverfilming van een van hun boeken komt.

Het is meteen ook de derde samenwerking van Jan Verheyen en Lien Willaert, na ‘Red Sandra’ en ‘Bittersweet Sixteen’. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Anna Drijver, Gert Winckelmans, Louis Talpe, Vic De Wachter, Gilda De Bal en Lynn Van Royen.

Het verhaal

In de film wordt op het landgoed van de familie Deridder het lijk gevonden van Nathalie; de destijds pas 16-jarige dochter die 25 jaar geleden verdween. De lugubere vondst maakt een einde aan jarenlange onzekerheid, maar brengt ook een lang verborgen misdaad aan het licht. Wanneer familiegeheimen worden opgerakeld, wordt het heden overschaduwd door het verleden en zal niets meer hetzelfde zijn.

Bekijk hieronder de trailer:



Het Geheugenspel is vanaf 17 mei te zien in de Vlaamse bioscopen. Een dag later verschijnt de film ook in Nederland.