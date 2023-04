Arthousecinema in onder andere Kortrijk organiseert Spaans filmfestival

Kunstencentrum BUDA in Kortrijk, Sphinx cinema in Gent, Cinema Cartoon’s in Antwerpen en Cinema Lumière in Mechelen slaan de handen in elkaar voor cineMÁS, het festival van de Spaanstalige cinema. Van 19 april tot 25 april richten de arthousecinema’s de schijnwerpers op films uit Spanje en Latijns-Amerika. Op het programma staan 37 vertoningen van elf langspeelfilms.

“Met een filmselectie die reflecteert op een cultuur van magisch-realisme, maar ook van activisme, zien we de dromen en nachtmerries van Spaanstalige landen en hun inwoners. En waar elke nachtmerrie een stukje werkelijkheid probeert te verwerken, zo blijft elke droom een beetje fictie”, klinkt het bij Sphinx cinema.

Voor het eerst op vier locaties

‘Cince lobitos’ (‘Lullaby’) mag het filmfestival, dat voor het eerst op vier locaties doorgaat, openen. De film sleepte in februari drie Goya’s, de belangrijkste Spaanse filmprijzen, in de wacht, namelijk die voor beste nieuwe regisseur, actrice en vrouwelijke bijrol. Met negen Goya’s, onder meer voor beste film, regie, originele scenario, acteur en mannelijke bijrol, was ‘As bestas’ (‘The Beasts’) de grote slokop in Madrid. Die film staat in Gent en Kortrijk op het programma. ‘Modelo 77’ (‘Prison 77’), die bekroond werd met vijf Goya’s, wordt getoond in Gent en Antwerpen. Die films beleven, naast ‘Llenos de gracia’ (‘Full of Grace’) in Gent, hun Belgische première.

Verder staat ook ‘Argentina, 1985’ op de vier locaties op het programma. Die film was net als ‘Close’ van Lukas Dhont genomineerd voor de Oscar voor beste internationale film, maar moest het afleggen tegen het Duitse oorlogsdrama ‘Im Westen nichts neues’ (‘All Quiet on the Western Front’). Zoals steeds wordt op cineMÁS een filmklassieker vertoond: dit jaar is dat ‘Muerte de un ciclista’ (‘Death of a Cyclist’) van Juan Antonio Bardem, de oom van acteur Javier Bardem, uit 1955, zowel in Gent, Kortrijk, Antwerpen als Mechelen.