Hoog bezoek woensdagnamiddag in Gasthof Siphon in Oostkerke bij Damme. Niemand minder dan de Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis kwam er over de vloer.

De 64-jarige filmster – bekend van films als Halloween, Trading Places, A Fish Called Wanda en True Lies – dronk er een koffie op het terras en ging graag op de foto met enkele medewerkers van het populaire restaurant.

(PDV)