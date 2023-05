Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis op bezoek in Gasthof Siphon in Oostkerke: “Jamie stelde zelf voor om foto te nemen met de hele groep”

Hoog bezoek woensdagnamiddag in Gasthof Siphon in Oostkerke bij Damme. Niemand minder dan de Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis kwam er over de vloer. “Een heel vriendelijke en rustige dame”, klinkt het bij medewerkster Josephine.

De 64-jarige filmster – bekend van films als Halloween, True Lies en meer recent Everything Everywhere All At Once – is in het land. Woensdag stopte ze even in Damme. “Jamie Lee Curtis kwam met drie andere gasten langs en ze gingen op het terras zitten om een koffie te drinken. We hebben geen idee hoe ze bij ons terecht is gekomen. Misschien passeerde ze gewoon toevallig en vond ze het er leuk en gezellig uitzien ofwel had ze via via al over ons gehoord dat je hier kan uitrusten”, vertelt medewerkster Josephine Corneilly (25).

Vriendelijke dame

“Jamie is een heel vriendelijke dame. Het waren eigenlijk enkele jongere medewerkers die haar herkenden omdat ze grote fan van haar zijn. Daarom wilden ze haar ook om een foto vragen. Dan stelde ze zelf voor om een foto te maken met de hele groep voor het terras. Verder hebben we haar rustig laten genieten van de zon. We gaan de foto zeker houden als herinnering.”

Vandaag Jamie Lee Curtis bediend!! Ik was zo hard aan het fangirlen pic.twitter.com/sEP36aXsE4 — Elien (@ElienDeGroof) May 24, 2023



“Ik moest die kant van de terras niet bedienen, dus ik had Jamie Lee Curtis nog niet gezien”, vertelt Elien De Groof, die ook in het gasthof Siphon werkt en links op de foto staat. “Toen een collega me zei dat ze daar op het terras zat, ben ik toch even moeten gaan kijken. Want ik geloofde het eerst niet. Na de groepsfoto was ze zelfs aan het meekijken of hij wel goed getrokken was en iedereen er mooi op stond, echt een topmadam! Ik heb jammer genoeg niet met haar kunnen babbelen, maar we wilden haar ook niet te veel storen natuurlijk.”

(PDV & CJ)