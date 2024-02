‘1985’ en ‘Wil’ zijn grote winnaars van Ensors in Oostende

De serie ‘1985’ en de film ‘Wil’ zijn de grote winnaars geworden op het Gala van De Ensors. De prijzen werden zaterdagavond uitgereikt in het Kursaal Oostende. Fatma Taspinar en Xavier Taveirne presenteerden in een mix van live-uitreikingen en terugblikken naar de afgelopen filmfestivalweek de winnaars in dertig categorieën.

‘1985’ en ‘Wil’ waren de grote prijskapers van deze veertiende editie. ‘1985’, de serie over De Bende van Nijvel, wint maar liefst tien Ensors: Beste Geluid: Arne Winderickx, Matthias Hillegeer, Beste Muziek: David Martijn, Jeroen Swinnen, Beste Scenario Fictie-Serie: Willem Wallyn, Beste Art Direction: Stijn Verhoeven, Beste Kostuum: Sophie Van den Keybus, Beste Regie Fictie-Serie: Wouter Bouvijn, Beste Montage: Pieter Smet, Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Fictie-Serie): Aimé Claeys, Beste Acteerprestatie Ondersteunende rol (Fictie-Serie): Tom Vermeir en Beste Fictie-Serie.

Kaskraker ‘Wil’, de film over twee vrienden bij de Antwerpse politie in de Tweede Wereldoorlog, haalde zeven Ensors binnen, waaronder Beste Scenario Film: Carl Joos, Beste D.O.P.: Robrecht Heyvaert, Beste Regie Film: Tim Mielants, Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Film) supported by PlayRight: Stef Aerts, Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol (Film): Jan Bijvoet en Beste Film.

De spraakmakende en aangrijpende serie ‘Godvergeten’ ging naar huis met de Ensor voor Beste Documentaire Serie. Makers Ibbe Daniëls en Ingrid Schildermans. kregen van de volledige zaal een staande ovatie voor hun reeks. Ze uitten hun dankbaarheid voor alle reacties die ze intussen kregen.

De Telenet Publieksprijs ging naar ‘Zeevonk’, het regiedebuut van Domien Huyghe.. ‘Rough Diamonds’ kreeg de Ensor voor Beste Make-up. In de categorie Documentaire verdiende de film ‘Planeet B’ van regisseur Pieter Van Eecke.

Voor het jonge publiek vielen de film ‘Knor’ van A Private View en Viking film (Beste Animatie) en het populaire ‘#LikeMe’ van Fabric Magic (Beste Jeugdfictie) in de prijzen. Michael Abay krijgt voor ‘Klette’ de Ensor voor Beste Kortfilm.

Daarnaast werden er tijdens Filmfestival Oostende ook al enkele Ensoruitreikingen gedaan. De Albert Bert Prijs voor Internationale Prestatie van het Jaar was voor Jo Willems die in 2023 D.O.P. was van The Hunger Games. Muzikant, dichter, ontwerper en filmmaker Baloji valt twee keer in de prijzen met de Ensor voor Belofte van het Jaar en de Ensor voor Beste Franstalige Belgische film voor zijn film ‘Augure’. Het beeldje voor Beste Coproductie ging naar de producenten van de film ‘Mascotte’: Bart Van Langendonck en Joram Willink. Omdat ‘Wil’ het meeste aantal bezoekers naar de bioscoop lokte in 2023, krijgt de film de Box Office Award.

Het filmfestival zette de Nederlandse regisseur, scenarist en producer Jos Stelling in de bloemetjes met de Ensor voor Uitzonderlijke Verdienste en Marc Didden nam de Lifetime Achievement Award in ontvangst.