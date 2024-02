‘1985’ bekroond tot Beste Serie op Ensors in Oostende

De reeks over De Bende van Nijvel ‘1985’ is op de Ensors, zaterdagavond in het Oostendse Kursaal, bekroond als beste Vlaamse tv-serie. De reeks sleepte in totaal tien Ensors in de wacht. De Ensor werd uitgereikt door minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

‘1985’ is een televisieserie van Wouter Bouvijn en Willem Waleyn over De Bende van Nijvel. De reeks werd bekroond met maar liefst tien Ensors: Beste Geluid: Arne Winderickx, Matthias Hillegeer, Beste Muziek: David Martijn, Jeroen Swinnen, Beste Scenario Fictie-Serie: Willem Wallyn, Beste Art Direction: Stijn Verhoeven, Beste Kostuum: Sophie Van den Keybus, Beste Regie Fictie-Serie: Wouter Bouvijn, Beste Montage: Pieter Smet, Beste Acteerprestatie Hoofdrol (Fictie-Serie): Aimé Claeys, Beste Acteerprestatie Ondersteunende rol (Fictie-Serie): Tom Vermeir en Beste Fictie – Serie.

De cast en crew kwamen samen op het podium om het beeldje in ontvangst te nemen. “Alles begint bij een idee, maar een idee betekent niets als het niet wordt omgezet. Het is altijd teamwork. Als je kijkt naar alle andere reeksen die genomineerd waren, wat een fantastisch jaar was dit”, zei producent Peter Bouckaert.