Fien Vandeputte uit Hulste gaat voor kroontje Miss Fashion 2023

Fien Vandeputte uit Hulste is een van de 25 nationale finalisten van Miss Fashion 2023. “Met mijn deelname wilde ik tonen dat een gewone slagersdochter ook kan meedoen met een missverkiezing”, zegt Fien.

Fien Vandeputte (20) genoot een opleiding aan Vivato en is vorig jaar afgestudeerd als zorgkundige. Ze werkt in vzw Zorg & Welzijn Kuurne. Fien is de dochter van een beenhouwer/boer. “Ik ben het dus gewoon om mijn handen vuil te maken, en durf al eens met de tractor te rijden. Vroeger ging ik ook mee om de markten te doen maar ik vind de beenhouwersstiel niks voor mij”, vertelt Fien, die houdt van tekenen, make-up en mode.

“Ik ben graag creatief bezig door portretten te tekenen van familie, vrienden of kennissen, en grafische make-up looks te maken. Ik hou ook van muziek en concerten. Ik zag al mijn idool Ariana Grande en Dua Lipa aan het werk. De volgende op de planning zijn Ed Sheeran, Lil Nas X en Justin Bieber.” Nu is Fien een van de 25 finalisten van Miss Fashion 2023.

“Met mijn deelname voor Miss Fashion wilde ik tonen dat een gewone slagersdochter ook kan meedoen met een missverkiezing. Het is fantastisch dat Miss Fashion niet voor het stereotype kiest: zelf heb ik bijvoorbeeld tatoeages en piercings. Er doen ook meisjes mee die iets minder slank zijn, klein, groot, met felrood haar en van verschillende nationaliteiten: een leuke gevarieerde groep. Dat maakt de verkiezing speciaal. Echt iedereen wordt geaccepteerd.”

Het totale plaatje

Voor Fien zijn de activiteiten soms moeilijk te combineren met haar werk.

“De meeste zijn in het weekend maar ik doe mijn best. We hadden al veel workshops zoals leren lopen op de catwalk, make-up, sociale mediatraining, hoe we moeten presenteren, etiquette training: echt het totale plaatje”, glundert Fien. “We voerden ook opdrachten uit: vlogs maken, op de radio komen, in de krant komen en fotoshoots doen.”

Wat Fien wil doen na dit avontuur weet ze nog niet. “Misschien wel iets in de modellenwereld. Maar als ik echt mag dromen zou ik graag beauty influencer willen zijn. Zoiets als Nikki tutorials of James Charles. Ik hoef niet per se het kroontje te winnen, hoewel het natuurlijk heel leuk zou zijn. Ik zou het liefst een van de runner-ups, eredames zeg maar, willen zijn”, besluit ze.