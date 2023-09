Festival Kiem toont werk van residenten in De Grote Post

Tot en met 8 oktober is er een XL-versie van het residentenfestival Kiem, waarbij wordt getoond wat in De Grote Post werd gemaakt. In deze versie voor het tienjarig bestaan zijn er ook vier premières.

Artiesten die als resident in De Grote Post aan de slag gingen, tonen op Kiem hoever ze staan of brengen er hun afgewerkte voorstelling. Gedurende tien dagen kunnen bezoekers genieten van theater, tekstlezingen, concerten, artist talks, performances en workshops.

“De residentenwerking bestaat nu vijf jaar. We bieden een werkplek en denken mee met de kunstenaars, en onze keuken fungeert als ontmoetingsplek. Kiem toont waarmee ze bezig zijn en dat leidde tot afgewerkte voorstellingen”, zeggen programmatoren Pascal Lervant en Aya Braem. Er is heel wat Oostends talent te zien: Ruben Mardulier, Piet De Praîtere, Barbara Jarque, Camille Paycha en Tom Vermeir (met zijn voorstelling Bagger).

Vier premières

Er zijn vier premières (Ritselingen, Ik ruik naar Oostende, Korrol en Voyeur) en een avant-première (Walden). Er zijn familievoorstellingen en muziektheater Boze Bejaarden, met vooraf een thé dansant. Muziekprogrammator Aya Braem: “Verder zijn er ook een aantal uitzonderlijke double bills. Met Catherine Graindorge, die nog met Iggy Pop samenwerkte, samen met Lola Harper op 30 september. Er zijn ook gratis voorstellingen, zoals de afterparty op vrijdag met Jan Ducheyne en op zaterdag met DJ Ninette, de performance Cresson van Ruben Mardulier, de artist talks in de foyer, de party met Collab Coalition op 4 oktober, en het Thé Dansant op 6 oktober om 14 uur. Zelf kijk ik erg uit naar Hendrik Lasure, een heel straffe jazzmuzikant die net zijn eerste soloplaat uit heeft, met Nederlandstalige liedjes. Een absolute aanrader voor wie van tekst houdt.”

Een all-in ticket kost 60 euro. Jongeren (tot 26 jaar) genieten 50 procent korting.