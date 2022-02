Femke De Waele uit Lichtervelde is finaliste Miss Wellness Beauty: “Je eigen lichaam graag zien”

Femke De Waele, uit de bekende bakkersfamilie in Lichtervelde, dingt mee naar de titel van Miss Wellness Beauty. De knappe verschijning hoopt daarmee in de voetsporen te treden van de huidige miss Luciana Ruelens en zo een jaar lang ambassadrice te worden van de Belgische beautysector.

Femke De Waele (21) startte eind 2021 met Beauty Fénique haar eigen zaak in bijberoep als nagelstyliste en make-upartieste aan huis, maar staat vandaag alweer voor een nieuw avontuur. De jongedame schreef zich met succes in voor de Miss Wellness Beauty verkiezing, een van ’s lands grootste missverkiezingen, die op zoek gaat naar een (mooi) gezicht voor de beautysector. Ze werd uit 78 kandidaten gekozen tot een van de 18 finalistes, alvast een knappe prestatie.

“Ik heb in het verleden nog modellenwerk gedaan en toen kwam af en toe al eens de vraag of ik niet wou meedoen aan een missverkiezing”, vertelt Femke De Waele. “Deze verkiezing sprak me echter het meest aan, omdat het een boost kan zijn voor mijn sector en mijn nieuwe zaak.”

Reisje naar Turkije

De komende weken en maanden zal Femke zich toeleggen op het campagne voeren én pikt ze ook een reisje naar Turkije mee met de andere kandidates, om dan op zaterdag 23 april mee te dingen naar het felbegeerde kroontje tijdens een wervelende finaleshow in de Waagnatie in Antwerpen.

Naast de eer om een jaar lang de beautysector te vertegenwoordigen en promotie voor haar eigen zaak, staat er ook een uitgebreid prijzenpakket op het spel, inclusief een reis voor twee naar de Seychellen en de nodige tools om haar carrière in de beautysector verder uit te bouwen.

Wie Femke naar de overwinning wil helpen, kan zijn steentje bijdragen. “Mensen kunnen me steunen door MWB(spatie)15 te smsen naar 6630 en via mijn Facebookpagina kunnen ze ook mijn weg naar de finale volgen.”

Naast het feit dat Femke de beautywereld als geen ander kent, heeft ze nog een hele goeie reden waarom zij de titel van Miss Wellness Beauty verdient. “Ik draag body positivity hoog in het vaandel”, zegt Femke. “Ik wil aantonen dat je met een maatje meer, sproetjes of eender wat, ook mooi kan zijn. Tegenwoordig liggen de standaarden van wat schoonheid inhoudt, mede door sociale media, onrealistisch hoog. Ik wil laten zien dat het vooral belangrijk is om je eigen lichaam graag te zien. Iedereen is mooi op zijn of haar manier.”