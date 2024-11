Feest voor socioculturele verenigingen en buurtcomités

In De Gulden Zonne vond het cultuurfeest in het thema van de fifties plaats. Met dit feest werden alle socio-culturele verenigingen en buurtcomités bedankt voor hun voorbije inzet. Ook de winnaars van de fotowedstrijd 2024 werden bekendgemaakt. “Uit alle ingezonden foto’s voor de fotowedstrijd heeft de cultuurraad een top 20 geselecteerd. Hieruit konden alle inwoners eerder mee stemmen voor de publieksprijs. Ook de vakjury die bestaat uit Peter Verplancke, Ine Strubbe en Wout Beel, heeft die avond een winnaar bekendgemaakt. Dieter Bostyn mocht de publieksprijs in ontvangst nemen met zijn foto Gitsberg en Lorenz Lefere mocht de juryprijs in ontvangst nemen met zijn foto landelijke gemeente”, aldus de gemeente. Na een terugblik op de realisaties van het voorbije culturele jaar werden ook enkele specifieke verenigingen en comités ludiek in de bloemen gezet. Vervolgens brachten de muzikanten van The Shagadeers de ‘swinging fifities’ naar boven. Om af te sluiten haalden de presentatoren ‘Jacky & Johny’ nog hun beste vinylplaten uit de jaren 50 uit de kast”, klinkt het. (foto EVG)