Fauve vat oude beroepen bewoners Huize Ter Walle in hedendaagse context in fotoreeks

Een vier maanden lang fotoproject van student Fauve Cheneau (21) mondt uit in een fotovernissage. In wzc Huize Ter Walle Menen kan je dit mooie project in alle ‘kleuren’ van de zwart-witfotografie bewonderen. Ze liet de bewoners hun oude beroep in een hedendaagse context herbeleven.

“Het projectidee ontstond door mijn interesse naar het levensverhaal van de ouderen. Het heeft mij altijd geboeid omdat het hedendaagse wat ik ken, compleet anders is. Het is niet te vergelijken met destijds”, zegt Fauve.

Tijdens de vele gesprekken op haar stage kwam de studente in contact met onder andere André Bruggeman en zijn vrouw Diana, twee cliënten in centrum dagverzorging. “Ze vertelden mij over hun carrière als marktkramers en, raar maar waar, ik werd op een dag wakker met een visualisatie of droom waarin André en Diana in het groentekraam Het Appelke stonden en waar ik ze fotografeerde op de zaterdagmarkt. Ik was ervan overtuigd dat het een leuk concept was en legde het idee voor aan mijn stagebegeleider (centrumleider) Jorick Cappon”, vertelt Fauve.

Levensverhalen

Jorick had eerder al gezegd dat Fauve haar kunst als achtergrond kon gebruiken tijdens de stage. Hij was weg van het idee en ook overtuigd dat dit mogelijk was. “Jammer genoeg heeft Andrés gezondheid het laten afweten en stierf vrij kort hierna. Ik heb toch doorgezet en naar meerdere cliënten hun levensverhaal geluisterd en nu enkele maanden later heb ik tien levensverhalen die worden gerepresenteerd door middel van zwart-witfotografie”, aldus Fauve.

De cliënten hun oude beroep in hedendaagse vorm laten herbeleven was het initiële doel van Fauve. Het resultaat bestaat uit mooie zwart-witfoto’s waarin verschillende cliënten van het centrum voor dagverzorging de hoofdrol innemen.

Stralen

“Ik heb contact opgenomen met verschillende organisaties en particuliere zaken regio Menen. Het was niet alleen een superervaring voor de cliënten maar zeker een mogelijkheid tot netwerking voor Huize Ter Walle. Elke keer opnieuw zag ik de cliënten stralen en dit was een eer om dit waar te maken voor hen”, weet Fauve.

Dit originele project was de perfecte gelegenheid om de ouderenzorg in een ander daglicht te zetten. “Ouderenzorg botst heel vaak op stereotyperingen van de samenleving. Dit project toont aan dat oud en jong een hele mooie samenwerking kunnen hebben. Het is dan ook mijn droom om hier ooit aan de slag te kunnen gaan als zorgverlener in Huize Ter Walle”, besluit Fauve. (Nicolas Verhaeghe)