Fakkeltocht en herdenking in Passendale

Op de vooravond van Wapenstilstand vond in Passendale de herdenking van het einde van de slag van Passendale. Traditioneel gaat dit gepaard met een fakkeltocht van Crest Farm Canadian Memorial tot aan het centrum van het dorp.

Wapenstilstand is in Zonnebeke altijd een tweedaagse. Ze herdenken uiteraard het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918, maar daags vooraf herdenkt Zonnebeke een voor hen nog belangrijkere gebeurtenis, namelijk het einde van de Slag om Passendale, of de derde Slag om Ieper.

De ceremonie startte om 18 met een ingetogen herdenking bij Crest Farm. Verhalen van gesneuvelde soldaten waren de rode draad door de plechtigheid. Een 600 tal mensen woonden de herdenking bij. In verschillende toespraken werd gewezen op de moed en de opoffering van de duizenden soldaten en ingetogen gedacht aan de naar schatting 600.000 doden gewonden en vermisten voor een terreinverschuiving van 8 km tijdens de slag van Passendale.

Bloemenhulde

Na een indrukwekkende bloemenhulde trok een stille fakkeltocht langs de Canadalaan naar de kerk. De optocht volgde het traject van de bloedige laatste honderden meters van de aanval en eindigt aan de kerk van Passendale. Het waren de Canadezen die in 1917 de doorbraak forceerden en 16 000 manschappen verloren.

De tocht was een tocht vooralle gesneuvelden ongeacht hun nationaliteit. Tot slot was er een korte plechtigheid op het marktplein en een openluchtreceptie.

(NV)