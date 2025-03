Expowand in stadhuis brengt geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen in Brugge in woord en beeld

Nog tot en met 6 april 2025 kunnen bezoekers genieten van een expowand die in een notendop de geschiedenis van de Ronde in Brugge in woord en beeld brengt. Er zijn heel wat mooie koersbeelden te zien, met Rondehelden als Tom Boonen, Fabian Cancellara, Johan Museeuw, Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de hoofdrol. Ze stonden één voor één in Brugge op het startpodium.

De expowand is een initiatief van Stad Brugge in samenwerking met het Centrum van de Ronde van Vlaanderen (CRVV) in Oudenaarde. “We hopen alvast op een voortzetting van de samenwerking in 2027”, aldus schepen van Sport Olivier Strubbe.