Expo Westhoekacademie in Nieuwpoortse Vismijn

In de Nieuwpoortse Vismijn kan je ook nog dit weekend, op zaterdag 17 en zondag 18 juni, telkens van 14 tot 18 uur, de tentoonstelling van het beeldatelier kinderen, jongeren en initiatie volwassenen van de Westhoekacademie (WAK) bezoeken.

Het is belangrijk dat jongeren al op prille leeftijd geconfronteerd worden met het spel van kleuren, lijnen, vlakken, composities, ruimtelijke vormen, kortom met plastische kunsten. De lessen van de Westhoekacademie bieden jongeren en volwassenen de gelegenheid om zich onder te dompelen in die boeiende wereld. Voor veel jongeren zijn de lessen vaak een aanzet om zich ook in het latere leven creatief te uiten.

Felicitaties

“De leerlingen van de Westhoekacademie werken samen in een atelier en beïnvloeden zo onbewust elkaar op een stimulerende, creatieve en positieve manier. Het is voor iedere cursist trouwens een hele uitdaging om de confrontatie met het grote publiek aan te gaan. Het is altijd een angstvallig moment wanneer hun creaties op de wereld worden losgelaten. Maar de exposanten mogen fier zijn, want de werken die we hier te zien krijgen zijn stuk voor stuk geslaagde creaties!”, vertelt Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke.

“Namens het stadsbestuur wil ik dan ook de exposanten feliciteren met deze mooie expositie. Een welgemeend woord van dank gaat naar Reinhart Cosaert, de nieuwe directeur van de Westhoekacademie, en de dynamische lesgevers Valerie Desimpel en Rein Lapauw.”

Diverse technieken

Directeur Cosaert paste een nieuwe visie toe en stelde procesgericht werken voorop. De leerlingen konden zelf verschillende technieken en materialen kiezen. Op onderzoek en ontdekking gaan was de boodschap. Zo konden ze hun eigen beeldtaal creëren dankzij het gebruik van diverse technieken zoals verf, druktechnieken, klei, collage, en vind-materiaal. (PG)