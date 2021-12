Expo ‘Tournée Littorale’ focust op Oostendse iconische cafés en dancings

De tentoonstelling ‘Tournée Littorale’ over iconische cafés in Oostende memoreert en conserveert zowat driekwart eeuw nacht- en uitgangsleven. Van dancing tot jazzkelder, van discobar tot jeugdclub, van visserscafé tot Kick-festival en Paulusfeesten… Nog tot en met 1 mei 2022 kan je eens goed doorzakken op deze expo in de Venetiaanse Gaanderijen.

‘In Ostende bonsoir zingt Arno: ‘Il est trop tard, Y’a plus de Chèvre Folle’. En begin de jaren 80 ontdekte Marvin Ghaye de visserscafés op de Opex. De expo Tournée Littorale brengt het bruisende verhaal van het uitgangsleven in onze stad vanaf de jaren 50 en meteen ook een niet te wissen brok prille socio-culturele lokale geschiedenis.

Een aantal van die soms ondertussen verdwenen cafés en dancings kleurden het uitgangsleven van menig jongere uit de regio. “Tournée Littorale wil daarom de plekken eren waar velen onder ons hun eerste lief ontmoetten, de eerste danspasjes zetten, nieuwe muziekgenres en rages leerden kennen. De expo neemt de bezoeker mee op een kroegentocht langs enkele van de meest memorabele cafés en dancings die Oostende ooit heeft gekend”, zegt curator Wim Hamiaux. Voorwaar Oostende was in de jaren 50 en de swinging sixties niet alleen een erg gewaardeerde cinemastad.

Decors, historische foto’s, objecten, muziek- en interviewfragmenten brengen het verhaal van spraakmakende muziek- en volkscafés in onze stad. Elk met hun eigen sfeer, verhalen, en herinneringen. Onze stad heeft niet alleen zijn Petit Paris en Petit Nice maar ook zijn eigen Montmartre. Dit uitgangskwartier was tot ver over de grenzen een begrip, ook voor Amerikaanse SHAPE-soldaten, patrouillerende MP’s en Britten.

The place to be

De expo brengt een staalkaart van de meest diverse drink- en dansgelegenheden in de stad: van de Beierse biertempel Het Witte Paard, over de dancings King en Djinn, The Groove tot de extravagante Versailles, de visserscafés op de oosteroever en de in art deco gedoopte Brasserie du Parc. The Cap, de Folk, Sloopy, Graffiti, Krush Club en andere waren de labo’s voor de nieuwe vooral uit Engeland of de V. S. geïmporteerde muziekgenres als rock’-n-roll, house- en techno, disco, punk, rhythm’n’blues, protestsongs… Voor de nieuwste platen en meereizende muziektrends was Oostende, lees de Langestraat, the place to be.

De expo neemt je mee naar onder meer het bruisende Montmartre van weleer. (foto Beeldbank Kusterfgoed).

Ze passeren allemaal de revue in de Venetiaanse: Freddy Feys en Sheena Scott, Gibbe Govaert, Vera Bisschops, Frank-Dubbe-Debaillie, Willy Willy, Luc-Bollock-Saeys, Luci Monti, Iwein Scheer…