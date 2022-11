Expo rond 100 jaar Marcel De Meirleir in Koksijde, meester-kleermaker maar vooral meester-fotograaf

Op vrijdag 25 november viert Marcel De Meirleir uit Koksijde zijn 100ste verjaardag. Een uitgelezen moment om hem in de kijker te zetten met een expo over zijn grote passie: fotografie.

Marcel was meester-kleermaker, maar hij was vooral ook een meester-fotograaf. In zijn lange leven heeft hij de evolutie van de fotocamera meegemaakt, en hij heeft ook al zijn fototoestellen bijgehouden.

De bal ging aan het rollen toen Marcel en zijn vrouw Bertha Vandamme in de bloemetjes werden gezet voor hun 75ste huwelijksverjaardag, drie jaar geleden. Toen zocht Yvo Peeters, die zich Marcel herinnerde als ‘speciale’ klant in de krantenwinkel van zijn vader, opnieuw contact. “Ik was hem uit het oog verloren”, zegt Yvo, die meewerkte aan de expo. “Marcel is geboren in Temse. Als tiener kreeg hij zijn eerste fototoestel van zijn oom Cyriel, nog eentje met glazen platen, en zijn oom leerde hem hoe hij foto’s moest ontwikkelen. Zijn eerste foto maakte hij in 1935 en fotografie werd als snel zijn hobby.”

Bij de Rijkswacht

“In 1939 trad Marcel met een leercontract in dienst bij een kleermaker in Temse, maar de oorlog gooide roet in het eten. In 1943 was Marcel meerderjarig en om te vermijden dat hij zou worden opgeëist om in Duitsland te gaan werken, tekende hij een contract bij de Rijkswacht. Daar leerde hij Koksijdenaar Louis Spilthooren kennen. Door een samenloop van omstandigheden en op aansturen van zijn vriend Louis verhuisde Marcel van Antwerpen naar Koksijde. Daar trouwde hij in 1944 met Bertha Vandamme uit De Panne. Hij vestigde zich als zelfstandig kleermaker in Koksijde en opende er later zijn nieuwe zaak ‘English Taylor’, op een boogscheut van de kranten- en boekenwinkel van mijn ouders. Daar leerde Marcel mijn vader kennen, en ook Luc Van Brabant, van wie hij zijn eerste toestel kocht, een ELGI, die in de expo te zien is.”

Meer dan een halve eeuw bekeek Marcel de wereld door het oog van de lens

Het oudste toestel op de expo dateert uit 1895. Het eerste toestel dat Marcel gebruikte, was een spiegelplaten-box-camera uit 1910. Marcel had thuis zijn eigen donkere kamer, met heel wat ontwikkelingsapparatuur, ook voor kleurenfoto’s, wat een ingewikkelde procedure was. In de jaren 1960 was hij medestichter van Fotoclub Westhoek. Marcel bouwde zich een stevige reputatie op en exposeerde in meer dan 20 landen wereldwijd. Meer dan een halve eeuw bekeek Marcel de wereld door het oog van de lens. Hij maakte daarbij gebruik van de meeste types toestellen van alle bekende merken die dan beschikbaar waren: van de simpele Box-camera, over de balg- en reflexcamera tot de miniatuur- en digitale camera. De collectie van Marcel telt meer dan 350 toestellen en meer dan 10.000 negatieven en diapositieven. Daaruit werd een bloemlezing geselecteerd voor de expo.