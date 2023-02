Expo ‘Laat me mezelf zijn’ in Menen vertelt levensverhaal van Anne Frank

In de bibliotheek van Menen werd ‘Laat me mezelf zijn’ aan het publiek voorgesteld. De expo vertelt het levensverhaal van Anne Frank en richt zich vooral op scholieren. “Elke generatie heeft de verplichting om de herinneringen aan Anne Frank en haar lotgenoten levendig te houden”, klonk het bij schepen van ontwikkelingssamenwerking Kasper Vandecasteele.

Vier weken lang kunnen bezoekers van de bibliotheek ook de gratis expo bezoeken. Door middel van een verzameling foto’s en getuigenissen wordt het leven van Anne Frank tot leven gebracht. Als tiener leefde Anne, samen met haar familie, ondergedoken in een verborgen woning in Amsterdam. Twee jaar lang konden ze zo vermijden dat ze door de Nazi’s werden opgepakt. Toen ze 15 jaar werd, vonden de bezetters haar uiteindelijk toch en werd ze naar een concentratiekamp gebracht. Anne Frank keerde nooit meer terug en haar dagboek wierp een licht op haar ondergedoken leven.

Vooral voor scholieren

“We probeerden al jaren de expo, die wordt georganiseerd door de Anne Frank Stichting, naar Menen te krijgen”, klonk het bij schepen Vandecasteele tijdens de opening. “We zijn dan ook blij dat we dit jaar een positief bericht kregen. De expo is erg laagdrempelig en richt zich vooral op scholieren maar natuurlijk is iedereen welkom. Ondertussen gaven 58 klassen, samen goed voor ongeveer 1.200 leerlingen, al te kennen dat ze de komende vier weken de expo samen met een gids zullen bezoeken. Hopelijk kunnen we hen allemaal duidelijk maken dat er geen menswaardige alternatieven voor verdraagzaamheid bestaan. Het onderwerp is overigens nog steeds erg actueel, wanneer we zien dat oorlog nog steeds een realiteit is, zelfs in Europa.”

Wat is schuilen?

Een moment van stilte volgde na de lezing van drie leerlingen uit basisschool De Kleine Prins. “Wat is schuilen? We kunnen het ons niet voorstellen, maar dankzij Anne Frank kunnen we die verhalen levendig houden”, klonk het. De emotie was bij alle aanwezigen niet te verbergen.