Expo Koffiestories belicht het verhaal achter een kopje koffie

De rondreizende expo Koffiestories is neergestreken in Brugge. Verspreid over vijf locaties in de stad maak je kennis met de vijf grote thema’s van de expo: de koffieplant (Oxfam Wereldwinkel, Diksmuidse Heerweg 102, Sint-Andries), koffiebranden (Hoofdbibliotheek Biekorf), koffiezetten (Magdalenakerk), koffiedrinken (Hogeschool Vives) en koffie recycleren (Huis van de Bruggeling).

Bij elke expomodule hoort een toepasselijke activiteit. Geniet van koffieproeverijen, performances, workshops, toneel, een Arabisch koffieritueel…Tijdens de expomaand, die loopt tot 6 november, kan je op de social media van Shopping Brugge ook nieuwe koffiebars ontdekken.

Koffie verbindt en verknoopt

De expo Koffiestories werd ontworpen door het Centrum Agrarische Geschiedenis met medewerking van onder andere de Vlaamse overheid, Cera, Koffiecafé en Plantentuin Meise.

De tentoonstelling reist Vlaanderen rond en doet op initiatief van het Fika-huis ook Brugge aan. “Het Fika-huis is een Brugse vereniging die zich inzet voor mensen die ziek worden. ‘Fika’ is Zweeds en betekent ‘tijd nemen om samen te zitten rond een kop koffie met gebak’. Dat illustreert de sociale rol van koffie als verbinder en katalysator van een goed gesprek”, aldus Cultuurschepen Nico Blontrock.

“Bij het ontbijt, als pauze of tijdens de koffietafel, heel wat tradities zijn verknoopt met koffie. Dat wil het Fika-huis in de verf zetten door de expo naar Brugge te halen. Er komt ook veel vakkennis te pas bij een kop koffie. Dit past dan weer bij ‘Handmade in Brugge’. Die was meteen enthousiast om het vakmanschap van de Brugse koffiebranders in de kijker te zetten. In verband met de productie van de plant en de strijd voor een eerlijke koffiehandel duurde het niet lang voor ook de Noord-Zuiddienst en Oxfam Wereldwinkel interesse vertoonden.”

“Zo ging de bal verder aan het rollen, met meer partners. Erfgoedcel Brugge nam uiteindelijk de coördinatie in handen en zorgde voor de financiële ondersteuning. De Erfgoedcel ziet in koffie een laagdrempelig thema dat mensen en sectoren met elkaar verbindt en legt ook de link met het vele culturele erfgoed rond koffie in Brugge.”

Expomodules

De expo Koffiestories is te bezichtigen van 6 oktober tot 6 november tijdens de reguliere openingsuren van de vijf locaties.

Op vier van de vijf locaties staat een houten expomodule. Aan de hand van tekst, afbeeldingen, filmmateriaal en voorwerpen ontdek je het verhaal van de koffieplant, koffiebranden, koffiezetten en koffiedrinken.

In Brugge werd een extra locatie toegevoegd rond koffie recycleren. Aan het Klimaatpunt in het Huis van de Bruggeling staat geen expomodule, maar de culticar van Kopje Zwam, een Brugs bedrijf dat zich onder andere toelegt op het kweken van oesterzwammen op een bodem van koffiegruis. Je vindt er ook tips om zelf met restjes koffiegruis aan de slag te gaan.

“Aan de hand van een pizzaworkshop legt Bart Vanderveken van Kopje Zwam je de principes uit van circulaire stadslandbouw. Dit onderwerp wordt ook ondersteund vanuit Circular Hub Brugge”, geeft schepen Blontrock nog mee. (CGRA)