Expo ‘Kijk!’ laat je actief kijken naar erfgoed in Damme

Nog tot 28 augustus kun je in de historische hospitaalsite in Damme, waar tot 2014 het OCMW-rusthuis was gevestigd, terecht voor de expo ‘Kijk!’. De interactieve tentoonstelling laat je in de eeuwenoude Sint-Jansite kennis maken met zowel Damse als Brugse erfgoedstukken.

In aanwezigheid van Damse Burgemeester Joachim Coens (CD&V) en Brugs cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) werd de expo ‘Kijk!’ geopend. De expo vormt zo het tweede zogenaamde Erfgoedlab op de site van het historische Sint-Janshospitaal en maakt deel uit van een cultureel-toeristische samenwerking tussen de historische ‘zustersteden’ Damme en Brugge.

Op de expo ‘Kijk!’ komen verschillende vormen van kijken komen aan bod: kijken is vergelijken, kijken is weten, kijken is ontdekken en kijken is tijd nemen. Het lab toont een selectie uit de collectie van het Damse Sint-Janshospitaal, aangevuld met bijzondere erfgoedstukken uit Brugge. Kijken doe je er niet alleen met je ogen maar ook door te voelen, ruiken, horen en zelfs proeven. Zo wordt de bezoeker uitgedaagd om van een reeks erfgoedobjecten te zoeken naar het doel ervan; soms op de tast, soms door het goed te observeren. In de kloostertuin zal er voor het eerst een pop-up Proeflab zijn, uitgebaat door de Damse Bistrobar Mout, waar je kan genieten van culinair erfgoed met onverwachte combinaties, steeds geworteld in het verleden van de Zwinstreek. De fijne hapjes en drankjes kun je nuttigen op het terras in de tuin van het Sint-Janshospitaal.

Voor kinderen tussen zes en twaalf is er bovendien een eigen lab, met kleine workshops, om zelf aan de slag te gaan. Curator van de expo is Han Decorte, docent product design aan de Luca School of Arts. Zij heeft al meerdere tentoonstellingen op haar naam staan binnen de wereld van design en hedendaagse kunst. “Met deze expo rond erfgoed treed ik dus wat buiten mijn comfortzone maar het is zeker een boeiende ervaring en ik hoop dat door mijn inbreng het erfgoed op een andere, meer interactieve manier kan beleefd worden”, zegt Han Decorte. De bezoekers kunnen in het lab ook kijken door de ogen van de hedendaagse kunstenares Clara Spilliaert, die er haar fascinerende reeks wapenschilden tentoonstelt.