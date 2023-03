Expo in Beernemse bib focust op werk Sassafras De Bruyn

Sinds deze week kan je in de bibliotheek een nieuwe expositie bezoeken. Deze keer stelt illustratrice Sassafras De Bruyn (32) haar werk tentoon in de Beernemse bib. De vrouw uit Destelbergen toont haar illustraties voor kinder- en jeugdboeken aan het grote publiek, maar ook het tekenproces kan je in de expo bekijken.

Sassafras De Bruyn is illustratrice en auteur van voornamelijk kinderboeken, al is haar agenda ook gevuld met andere opdrachten. Zo is ze ook huisillustrator bij het Gentse kinder- en jeugdtheater. Toch werkt ze voor het overgrote deel aan boeken. In de bibliotheek van Beernem kan je sinds deze week een aantal originele illustraties van Sassafras bekijken. “Ik wil de bezoeker laten zien hoe zulke tekeningen vorm krijgen. Daarom stel ik een aantal originele afgewerkte tekeningen tentoon, waarnaast ik ook een aantal schetsen met eerste ideeën voor mijn werk plaats. Op die manier kan ik laten zien hoe bijvoorbeeld de cover van een boek stilaan definitief wordt”, vertelt de illustratrice.

Eigen boeken

Sinds ze tien jaar geleden afstudeerde aan Sint-Lucas in Antwerpen, focust ze volledig op haar job als illustratrice. “Ik droomde altijd al van die job en het is heel speciaal om die dan ook effectief te mogen beoefenen.” Hoewel ze grotendeels werkt aan boeken, bracht de illustratrice ondertussen ook al eigen boeken uit. In 2015 maakte ze haar eerste boek.

Verhalen en werelden creëren

“Toen ik heel klein was, tekende ik al honderduit. Ik zag de tekeningen die ik ooit maakte onlangs terug, en merk daarin dat ik altijd al een bijzondere interesse heb gehad voor verhalen. Ik tekende niet zomaar iets, maar creëerde verhalen en werelden. Dat vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds een van de leukste aspecten van mijn job”, gaat De Bruyn verder.

De epo kadert ook in het thema van de jeugdboekenmaand die deze week begon. Die focust dit jaar op het thema geluk. “Ik zocht dan ook passende tekeningen en verhalen voor de expositie. Verhalen blijven van groot belang voor kinderen, want ze leren verbanden leggen, empathie tonen en emoties begrijpen door verhalen te lezen”, besluit ze.

De expositie is te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.