Expo ‘Baby Boum Badaboum’ geeft realistische kijk op de geboorte: “Het is een parcours van vallen, opstaan en vooral erg veel leren”

De komst van een baby staat gelijk aan een leven op een roze wolk. Of dat is toch wat de maatschappelijke norm lijkt op te dragen. Met de gloednieuwe expo ‘Baby Boum Badaboum’ werpt het Cultureel Centrum in Komen een volledig ander en vooral erg realistisch licht op de geboorte. “Het moederschap is niet iets wat kant en klaar wordt aangeleverd.”

Knuffelen, mooie kleertjes kiezen en een schattige glimlach? Het zijn de zaken die we het meest van al te zien krijgen wanneer er over de bevalling en de komst van een baby wordt gesproken. “Maar de realiteit is heel wat minder lineair dan dat.” Marie-Aude Breyne is een van de drijvende krachten achter de de nieuwe expo, die het werk van heel wat vrouwen verzamelt.

“We werkten samen met auteurs, illustratrices, moeders en dames. Allen werkten ze rond het taboe van de zwangerschap. Het is niet het idyllische parcours dat we zo vaak krijgen voorgeschoteld. Het is een parcours van vallen, opstaan en vooral erg veel leren. Nog tot einde maart brengen we met ‘Baby Boum Badaboum’ een ander en vooral realistisch beeld op de bevalling. Als Cultureel Centrum spelen we hier een soort van rol als kruispunt in. We zijn geen medische instelling en pretenderen dat ook niet. We willen ook niet de functie van nieuwe, sociale instelling nemen. Door middel van een twintigtal individuele animaties, willen we een platform bieden waar iedereen terechtkan. Van het uitwisselen van tips tot het delen van ervaringen met moeders, vrouwen of experts? Dit is waar het bij Baby Boum Badaboum allemaal rond draait. Mensen moeten zonder schroom of angst voor veroordelende blikken kunnen praten over het onderwerp.”