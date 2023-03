Zythos Bierfestival palmt LandMarcksite in

In het weekend van 22 en 23 april 2023 brengt het Zythos Bierfestival leven in de brouwerij in LandMarck, de vroegere Van Marckesite langs de Weggevoerdenlaan. Ook de Kortrijkse Brouwerij Ruimtegist tekent present.

Het Zythos Bierfestival is het grootste bierfestival van het land en komt voor het eerst naar Kortrijk. Dit jaar nemen meer dan 70 Belgische brouwerijen met meer dan 500 bieren deel. Uit Kortrijk zijn dat Ruimtegist, Omer Vander Ghinste, The Brew Society en Biercreaties Pottelbergh.

Arn Simoens van Ruimtegist: “Als stadsbrouwerij, gelegen in het hart van het Buda-eiland, mochten we niet ontbreken. Je vindt ons achteraan de kroeg deDingen in de voormalige bakkerij Slosse. Waar ooit de geur van versgebakken brood de ruimte vulde, is dat nu die van mout. Uniek aan onze locatie is dat de cafégangers ons live aan het werk zien. Dat levert een leuke wisselwerking op. We organiseren ook geregeld brouwerijbezoeken.”

Groei

“We startten onze brouwerij op zowat het slechtst mogelijke moment: drie weken vóór de eerste coronalockdown. Maar voor ons bleek dat net een opportuniteit, want daardoor stapten we sneller naar lokale drankenhandelaars. Sindsdien zijn we stevig gegroeid. Sinds vorig jaar ben ik fulltime actief in Ruimtegist, samen met Egbert die daarnaast nog een fulltimejob heeft. Onlangs kochten we een grotere brouwinstallatie en drie gisttanks. Dat de Kortrijkzaan in ons gelooft, bewijst het succes van onze tweede crowdfunding die momenteel loopt. Onze drie formules met levenslang bier spreken aan.”

Korte keten

“We brouwen hier kleinschalig, zonder additieven, vegan (geen dierlijke klaringsmiddelen) en bewust volgens de korte keten. Zo werken we bijvoorbeeld met 100% Belgische hop. We hebben nu drie vaste bieren in het gamma, Vie (Belgisch blond), Nova (tripel) en Obsquur (quadrupel), aangevuld met een aantal ‘limited editions’ die we laten rijpen op eiken vaten. Tijdens het Zythos Bierfestival proef je de Vie en Nova van het vat en bieden we de Obsquur op fles aan.”