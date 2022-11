Zwijntjeszitting luidt carnavalsseizoen in

Op zaterdag 12 november wordt in Het Witte Paard het nieuwe carnavalsseizoen op gang getrapt met de traditionele Zwijntjeszitting. Kandidaten Kevin Kimpe en Killian Massez maken zich op voor een lange strijd. “Het zal spannend zijn tot de laatste minuut.”

De regels voor de prinsenverkiezing werden vorig jaar gewijzigd. “We hebben allebei al ons beste beentje voorgezet, maar in het nieuwe systeem zijn het opnieuw de stemmen op het prinsenbal die de doorslag geven. Het zal dus tot de allerlaatste minuut spannend blijven”, zegt Kevin Kimpe van carnavalsvereniging De Fliereflûters.

Pittige strijd

“Laat ons hopen dat het prinsenbal daardoor opnieuw het volksfeest van weleer mag worden”, merkt zijn tegenstrever Killian Massez op. Hij is lid van De Splenterbomme. “Ik heb de indruk dat de verkiezingsstrijd nu al enorm leeft onder de mensen”, zegt hij, “maar het is dan ook alweer even geleden dat er nog meerdere kandidaten waren voor de titel.”

Ook volgens John Vermeersch van de Confrérie belooft het een pittige strijd te worden.

Aan elkaar gewaagd

“Kevin en Killian zijn aan elkaar gewaagd. Wie van de twee het wordt? Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Ze hebben allebei een sterke entourage en zijn beiden goed bekend in Blankenberge.” Beide kandidaten hebben bovendien een eer hoog te houden: Kevins vader Erwin werd in 1993 prins carnaval, de vader van Killian deed in 1986 én 1987 een gooi naar de titel.

“Laat ons hopen dat het prinsenbal opnieuw het volksfeest van weleer wordt”

Leuk detail: Kevin en Killian zijn bovenburen. “De nieuwe carnavalsprins zal dus sowieso uit de Zuidlaan komen”, klinkt het. “Tenzij er nog een derde kandidaat opstaat natuurlijk.” Al lijkt die kans eerder klein. “Maar zeg nooit nooit”, knipoogt John. “Want je kent het spreekwoord wel: als twee honden vechten om een been…”

(WK)