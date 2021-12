Zwevezele is zoek naar alternatief voor carnaval

Zwevezele is de carnavalsgemeente bij uitstek en de Orde van de Bolhoed zorgt telkens voor een uniek carnavalsgebeuren. Met spijt in het hart laat men weten dat carnaval niet kan doorgaan door de coronamaatregelen.

“Carnaval is samen feesten, vieren en plezier maken en als wij carnaval vieren dan doen wij dit met volle overgave”, weet voorzitter van de Orde van de Bolhoed Geert Styl.

“Verleden jaar werden alle festiviteiten afgelast, maar wij bleven positief. We bedachten toen een slogan met als titel ‘Blijf in je bubbel, dan vieren we volgend jaar dubbel.’ Hier hangt nu opnieuw jammer genoeg minder goed nieuws aan vast. De huidige maatregelen rond corona gelden tot 28 januari. In deze huidige situatie kan carnaval niet doorgaan.”

Geen prinsenverkiezing

“Carnaval brengt mensen samen en daar begint het probleem al. Voor de stoet met tal van praalwagens, komen wagenbouwers ruim op voorhand samen om iets moois te creëren. Dat kan ook al niet en zonder praalwagens is er simpelweg geen carnavalstoet. Dan hebben we de kroegentocht, waarbij de maatregel zegt dat men zittend mag deelnemen. Zoiets is onmogelijk en daarbij komt het feit dat de cafés om 23 uur hun deuren moeten sluiten.”

“De prinsenverkiezingen gaan ook niet door. Op voorhand voeren ze deelnemers een leuke campagne met veel bijeenkomsten van grote groepen. Carnaval brengt nu eenmaal mensen samen en corona wil niet dat er mensen samen komen. Het blijft nu eenmaal onvoorspelbaar hoe alles zal evolueren naar het eindejaar toe.”

Alternatief op zondag 27 februari

Dat neemt niet weg dat Zwevezele carnaval volledig in de kou laat staan. De Orde van de Bolhoed is op zoek naar een passend alternatief. “Vol verlangen kijken wij uit naar wat de evolutie rond corona betreft, de genomen maatregelen en hopelijk de versoepelingen naar vrijheid toe.”

“We wachten alvast af tot eind januari. Brainstormen om toch iets te organiseren op de geplande carnavaldatum zondag 27 februari is volop aan de gang. De Orde van de Bolhoed weet van aanpakken en dat kan ook met een last minute. Meer kan ik nu nog niet kwijt, maar één iets wel. Hou alvast die zondag vrij in jullie agenda.”

