Zwevegem viert 10 jaar Gemeentepunt met hotspot Open Bedrijvendag: “Straks geen geheimen meer”

Het Gemeentepunt bestaat 10 jaar. Dit wil het lokaal bestuur vieren met een grote opendeurdag. Meteen werd de gemeente een hotspot van de VOKA Open Bedrijvendag. Naast het Gemeentepunt zijn er nog vier bedrijven die hun deuren voor het grote publiek openzetten.

Tien jaar Gemeentepunt in Zwevegem kon wellicht moeilijk beter gevierd worden met een grootse opendeur. Dit gebeurt tijdens de VOKA Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober van 10 tot 17 uur. “We doen meer dan enkel de deuren openzetten. Alle gemeentelijke diensten zetten zich op een originele manier in de kijker en we zorgen die dag voor heel veel beleving. De werking van de gemeente mag na 1 oktober geen geheimen meer hebben”, zegt algemeen directeur Jan Vanlangenhove.

Alle gemeentediensten verzamelen in, of rond, het Gemeentepunt om zich op een leuke manier voor te stellen. Zo zal de dienst burgerzaken duidelijk maken hoe men een vals paspoort herkent, geeft de dienst ICT tips over informaticaveiligheid, speelt de dienst onderwijs ‘De slimste mens van Zwevegem’ en kan men bij de sociale dienst het budgetspel spelen. Daarnaast is er bij alle andere diensten ook bedrijvigheid en misschien ook wel leuk is dat er om 11.30 uur een huwelijk dat zal voltrokken worden.

Parking

Ook op de omliggende parking zal er heel wat te beleven vallen. Zo toont de brandweer het wagenpark en is er ook rookmobiel voorhanden. De politie legt er een verkeersparcours aan en zal ook met een tuimelwagen aanwezig zijn. De mensen van het Rode Kruis zullen ook hun werking voorstellen en er kan een mugvoertuig bezichtigd worden. Daarnaast zet de technische dienst letterlijk en figuurlijk het modern wagenpark in de kijker.

Dit is slechts een kleine greep van wat er te zien zal zijn en te beleven zal vallen. Ook zwembad Lago en de bib zijn te bezoeken.

Bedrijven

Ook een viertal bedrijven maakt van Open Bedrijvendag gebruik om de werking aan het grote publiek voor te stellen. Zo is ook de Aula Memoria te bezoeken. Daar kan er op een hedendaagse manier afscheid genomen worden met een panoramaprojectie, een herinneringsbosje en een uitvaartreceptie. Begrafenissen Messiaen is een familiale uitvaartonderneming met een team van meer dan 15 voltijdse krachten en nog minstens evenveel tijdelijke krachten. Zondag geven ze een inkijk in hun aula en geven ze meer uitleg over wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken.

Net over de gemeentegrens ligt Claerhout Aluminium met al ruim 40 jaar ervaring. Een team van gepassioneerde mensen realiseert met doorgedreven innovatie oplossingen uit aluminium voor platte daken en gevelbouw.

Als derde bedrijf hebben we Imog Moen. Imog zorgt voor de huisvuilverwerking van ruim 250.000 inwoners uit elf gemeenten. Er is niet alleen het afval van de huis-aan-huisophaling, men sorteert er ook het ingezamelde afval van de recyclageparken. Op de 27 hectaren grote site in Moen wandel je langs verschillende infostands en kom je alles te weten over materialenrecuperatie en verwerking. Voor de kinderen is er een springkasteel, een smurfenstand met VR-brillen en er zijn educatieve spelen.

In de Jolainstraat in Sint-Denijs vinden we ‘Sustainable Development Group’ (SDG). Het bedrijf bestaat 20 jaar en is actief in de kunststofsector als producent van duurzame grondstoffen en voert onderzoek naar en ontwikkelt nieuwe milieuvriendelijke grondstoffen en productieprocessen, maar ook berekenen ze de ecologische voetafdruk van bedrijven of producten.

Wijnemmers

Zondag zullen ze wijnemmers produceren van gerecycleerde kunststof kurken. Ze tonen er het hele proces, van het inzamelen en vermalen van gebruikte kurken, het verwerkingsproces van nieuwe grondstof tot de effectieve wijnemmer die van de productieband rolt. Daarnaast zullen ze aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uitleggen waar bedrijven mee bezig zijn om de afvalberg te verkleinen, en hun producten duurzamer te maken. Een voorsmaakje: gerecycleerd kunstgras dat gebruikt wordt om een tuinbank te maken of oceaanafval dat men verwerkt om waterzuilen van te produceren. (GJZ)