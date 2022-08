Zwemevenement Damme- Brugge door eendenkroos geannuleerd

Komend weekend, op zaterdag 20 en zondag 21 augustus, zou de 98ste editie van Damme- Brugge worden georganiseerd en dit zelfs met een heus zwemevenement over twee dagen. Nu heeft de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) als organisator in samenspraak met Stad Brugge beslist het gebeuren te schrappen.

“Eendenkroos dat zich zo manifesteert, heb ik in al die jaren van Damme- Brugge niet gezien. Doordat er jaren niets is ondernomen, niets is onderhouden”, klinkt een ontgoochelde voorzitter Danny Van Pottelberghe. “De Vlaamse Waterweg geeft ons een vergunning, maar anderzijds moeten wij naar een oplossing zoeken. De begroeiing heeft er al die tijd welig getierd, doordat het vijf jaar niet gemaaid werd.”

Uiteraard speelt ook het weer van de voorbije weken een voorname rol. “Met een bootje, die destijds onder de Provincie de werkzaamheden uitvoerde, hebben we woensdag die waterplanten onder water proberen te maaien. Maar dat is een onbegonnen werk. Het eendenkroos blijft dichtgroeien. Er zit zeer weinig stroming op en bovendien is het waterpeil enorm gezakt, waardoor het eendenkroos niet in de struiken kan blijven en het terug in de vaart komt.”

Veel werk

BZK zou onder leiding van de voorzitter, met Wim Van Hecke en Peter Vael en dankzij de medewerking van een ganse groep vrijwilligers, twee dagen met een heus zwemevenement uitpakken. Nabij de aanlegsteiger van de boot Lamme Goedzak zou een heus dorp komen, met kleedruimtes en douches, drank- en eetgelegenheden. In het water nabij de brug ging op beide dagen een terrein voor waterpolo aangelegd worden, voor zowel een recreatief als een competitief tornooi. Met daarnaast de gekende zwemafstanden in open water. “Er wacht ons nu een pak werk om alles te annuleren”, zucht de voorzitter. “We hadden reeds een mooi aantal inschrijvingen. Willen de mensen die inschrijving volgend jaar gebruiken? Gaan ze dat nog kunnen? We gaan hen de keuze laten. Anderzijds dienen wij het bedrag terug te storten.”

Ook alle deelnemende clubs moeten verwittigd worden. “Ik hoop dat er nu lichtjes gaan branden. Als je een vergunning geeft, is dit toch met de toelating om te zwemmen. Als je die vaart dan niet verder onderhoudt, heb ik daar een probleem mee. Dat zijn zaken die in toekomst zeker moeten worden aangepakt”, besluit de voorzitter van BZK. (ACR)