Zultse Firtelcomité zoekt dringend nog helpende handen

Het eerste weekend van oktober viert Zulte zijn 165ste Firtel. Op zondag trekt de stoet naar jaarlijkse traditie weer door de straten maar de toekomst is onzeker: “We organiseren alles met nog maar twee man”, zeggen Jefferie Maes en Björn Destoop van het Firtelcomité. “Als we nog een 166ste en 167ste editie willen vieren dan hebben we echt meer volk nodig.”

Het aantal deelnemende praalwagens aan de Firtelstoet lag vorig jaar op negen, wellicht doen dit jaar ongeveer evenveel groepen mee. De voorbereidingen voor de stoet zijn in volle gang. Ook de publiciteitskaravaan en allerlei acrobatengroepen en vendelzwaaiers zullen opnieuw van de partij zijn.

“Achter op schema”

Het schoentje wringt bij het wel zeer beperkte aantal mensen die de hele zaak op poten zetten: de 165ste editie draait enkel nog op Jefferie Maes en Björn Destoop. “Wij zijn de enigen die zich voltijds bezig houden met het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte. Zoals de naam al zegt, organiseren we doorheen het jaar ook andere activiteiten.”

“Nu zijn we in volle voorbereiding van Firtel en we liggen achter op schema. Vorig jaar waren we nog met acht maar die zijn om verschillende redenen uitgevallen. Intussen hebben wij ook elk een gezin en is het wat meer plannen om alles rond te krijgen.”

Geen Firtelmarkt dit jaar

“In augustus was ik op reis maar ik zat met mijn laptop voor mijn tent in Italië sponsors te zoeken voor Firtel”, zegt voorzitter Björn. “We hebben dringend extra mensen nodig, zowel vaste leden van het comité als mensen die eerder los wat sponsoring willen ophalen of de dag zelf nadars willen plaatsen langs het parcours. Zoals ieder jaar zoeken we ook reuzendragers.”

Dankzij de inspanningen van Jefferie en Björn komt het wel goed met de stoet dit jaar maar extraatjes zoals de eerste Firtelmarkt vorig jaar, zijn niet aan de orde. “Hoewel het toen pijpenstelen regende, kwam er toch behoorlijk wat volk opdagen voor de markt.”

“Maar we kunnen het simpelweg niet bolwerken om dit dit jaar opnieuw te doen. Iedereen houdt van Firtel maar mensen beseffen niet wat er allemaal bij komt kijken. Alle hulp is welkom.”