Zulte maakt zich op voor het Firtelweekend

Op 1 oktober trekt de stoet voor de 166ste keer door de straten, maar dat is lang niet alles wat er te beleven valt. De tentoonstelling van de Georges Dheedene-wedstrijd is doorlopend te zien en zaterdagavond is er de vernieuwde avondmarkt.

Van vrijdag 29 september tot en met dinsdag 3 oktober gaan in Zulte tal van activiteiten door ter gelegenheid van de Firtel en er is voor elk wat wils. De jongeren kunnen vrijdagavond in jeugdhuis Knipperlicht terecht voor de Firtel Top 50, de vijftig beste feestplaten waar ze zelf op stemden.

Avondmarkt

Op vrijdagavond worden in het Firtelhof de prijs van de gemeente en de hoofdprijs Georghes Dheedene uitgereikt, respectievelijk goed voor 750 en 1.200 euro. Nadien zijn alle deelnemende werken nog tot maandag te zien, telkens van 10 tot 18 uur. Maandagavond om 19.30 uur wordt de publieksprijs uitgereikt: een werk uit het oeuvre van Georges Dheedene zelf. De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Zaterdag gaat op de ventweg langs de Staatsbaan een avondmarkt door. “Er zullen 32 kraampjes staan, allemaal uit Zulte”, zegt organisator Wouter Claeys. “Er komen handelaars met allerlei voedingswaren zoals lokaal bier of honing maar ook hobbyisten zullen bijvoorbeeld hun keramiek voorstellen. We willen vooral dat de mensen buitenkomen, ook op de zaterdag van het Firtelweekend.” Voor de avondmarkt geldt een parkeerverbod langs de ventweg vanaf 14.30 uur.

Firtelstoet

Op zondag bereikt de Firtel zijn hoogtepunt met de traditionele Firtelstoet, voorafgegaan door de publiciteitskaravaan. Dit jaar zullen negen Firtelgroepen hun zogeheten anarchistisch straattheater brengen. Er zijn ook geen nieuwe namen te bespeuren, al smolten oud-leidingsgroepen van KSA Zulte ’t Kapittel en de Rossbraüknechten dit jaar samen.

Het Firtelweekend wordt afgesloten met een vuurwerk om 21 uur op 3 oktober.