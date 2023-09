Zuidschote maakt zich klaar voor jaarlijkse kermis

Het feestcomité is met nieuw bestuurslid Kenneth Hosten meer dan klaar voor de jaarlijkse kermis op 8, 9 en 10 september. Op het programma onder meer gratis optredens op zaterdag van Bram en Lennert, en op zondag van De Kreunaers.

Het feestcomité van Zuidschote heeft de laatste jaren enkele nieuwe jonge gezichten in het bestuur en nu kwam er nog wat versterking bij. Kenneth Hosten (33) is afkomstig van Alveringem en woont al acht jaar in Zuidschote. Hij is getrouwd met Ilse Devos die zich ook al engageerde in het plaatselijk bestuur van Ferm. Ze zijn de ouders van Séline en Tibo.

“Toen ze mij de vraag stelden om bestuurslid te worden, heb ik meteen ja gezegd”, lacht Kenneth. “Vorig jaar hielp ik al met de kermis en de rommelmarkt als vrijwilliger. Zuidschote is een dorp dat nog aan elkaar hangt. Ik help sowieso graag mensen en vele handen maken licht werk. En iemand moet zich engageren in plaatselijke verenigingen om het voortbestaan te garanderen.”

Kermisprogramma

Het hele kermisprogramma vindt plaats in de loods van Pascal Storme en begint op vrijdag 8 september met de Okra-gewestkaarting om 14 uur en een worstenkaarting ten voordele van het feestcomité om 19 uur. Zaterdag 9 september start met kinderanimatie om 14 uur en de ballonwedstrijd om 15.30 uur. In een dartstornooi om 18uur nemen ploegen van Zuidschote en randgemeenten het tegen elkaar op. Inschrijven vóór 7 september bij Robin (0472 33 92 05) of Maarten (0470 29 37 84). Om 21 uur is er dan het gratis optreden van Bram & Lennert, de levende jukebox uit Ninove. Onder het motto ‘U vraagt, wij spelen’ brengen ze iedereen aan het zingen en dansen.

Op zondag 10 september om 11uur is er ovenkoekenworp door de stadsnar met optreden van het trommelkorps uit Elverdinge. Vanaf 12.30 uur kan men aanschuiven voor beenham met frietjes en groenten of 2 frikadellen met frietjes voor de kinderen. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 10 euro. Inschrijven kan tot 4 september bij secretaris Greta Geysens (0494 83 33 56 – gretageysens@outlook.be) of Vera Devos (0479 70 06 63).

Om 19 uur is er opnieuw, na enkele jaren onderbreking, een wagenspel. Feestcomitébestuurslid Robin Boudt (35) staat voor het eerst op de planken. “We spelen ‘Aardbeien met slagroom’ met Camille Depoorter, Trees Lefever en Chiel Barbier. Ik ben de enige die nog nooit toneel speelde, maar heb dit wel altijd al willen doen. Een wagenspel is als vuurdoop ideaal.”

Om 20.30 uur is er dan het gratis optreden van De Kreunaers met hun ode aan De Kreuners met aansluitend een dj. Op maandag is er jaargetijde om 10 uur, op woensdag kermismaal Ferm en op donderdag om 14 uur Okra-feestvergadering in het OC. (FB)