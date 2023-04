Zuid-Afrikaanse Philippa (48) is ambassadeur van internationale para-dressuurwedstrijd: “Waregem voelt als thuiskomen”

Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 april organiseert Quadrille in het ruitersportcentrum Sport Vlaanderen Waregem de 31ste editie van CPDI***. De internationale para-dressuurwedstrijd staat bijzonder hoog aangeschreven en lokt zo’n 90 paardrijders uit diverse landen. De Zuid-Afrikaanse Philippa Johnson (48) is dit jaar ambassadeur van het hippische event. Zij raakte bij een auto-ongeluk gedeeltelijk verlamd. “Ik wil jongeren en volwassenen motiveren om te sporten. Het stopt niet bij een beperking.”

CPDI*** staat voor ‘Compétition Para-Dressage International’, de drie sterren tonen het hoge niveau van het sportevent aan. De para-dressuurwedstrijd viert dit weekend zijn 20ste jubileum in Waregem. “In 2003 organiseerde Quadrille het WK, we willen deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, vertelt directeur Anne d’Ieteren.

Op vrijdag, zaterdag en zondag nemen zo’n 90 ruiters uit 21 verschillende landen deel aan de wedstrijd, van Spanje, Griekenland en Groot-Brittannië tot Canada, Hong Kong en Singapore. Het event geldt namelijk als kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Het gezicht van deze speciale jubileumeditie is de 48-jarige Philippa Johnson.

Ballerina en springruiter

“Ik kom uit een familie springruiters, als kind zat ik al op een paard voor ik goed en wel kon stappen. Mijn moeder was balletdanseres, en als je een ballerina combineert met een springruiter, dan krijg je dressuur”, lacht ze. Als beloftevolle dressuurruiter wou ze op haar 23ste naar Europa trekken om op een hoger niveau te trainen. Maar enkele maanden voor haar vertrek sloeg het noodlot toe.

Het is ondertussen 25 jaar geleden dat ze betrokken was bij een zwaar auto-ongeluk in Kaapstad. Haar broer en diens verloofde lieten daarbij het leven. Philippa overleefde als enige maar raakte gedeeltelijk verlamd. “Mijn rechterarm kan ik niet gebruiken, maar het gevoel in mijn rechterbeen kwam terug. Dat kan ik voor zo’n zestig procent gebruiken.”

Mekka van de paardensport

Stoppen met paardrijden was nooit aan de orde. Na een lange revalidatie begon ze deel te nemen aan para-dressuurwedstrijden. Twintig jaar geleden kwam ze zich in België voorbereiden op de Spelen van Athene in 2004. “Dat verblijf is lichtjes uit de hand gelopen”, vertelt ze. Philippa bleef en woont nu al jaren in het Limburgse Bocholt. “Ik ben hier gebleven voor de sport, voor de kwaliteit van de paarden, de trainingen en wedstrijden. Limburg is het nieuwe mekka van de paardensport.”

Dat ze ambassadeur mag zijn van deze editie vindt ze fantastisch. “Het wereldkampioenschap van Quadrille in 2003 was meteen mijn allereerste WK, ik ben bovendien nog altijd lid van de club. Het voelt iedere keer als thuiskomen wanneer ik in Waregem arriveer. Ik ken de mensen en zie oude vrienden terug.”

“Bovendien wil ik als ambassadeur de para-dressage promoten en mijn passie voor de paardensport delen. Ik wil jongeren en volwassenen met een beperking aanmoedigen om te sporten. Het stopt niet bij een fysiek probleem. Dit event en mijn verhaal tonen aan dat er steeds licht is aan het einde van de tunnel.”

Kanker

Zelf hoopt ze een goede prestatie neer te zetten tijdens de wedstrijd. “Maar de concurrentie is erg groot. Daarnaast heb ik niet de beste jaren achter de rug. In 2020 werd ik erg ziek door een bacteriële infectie in mijn bloed. Tijdens een onderzoek daarvoor, werd er kanker ontdekt. Een geluk bij een ongeluk, de tumor zat in een vroeg stadium en kon behandeld worden met chemo.”

Negen maanden na haar laatste chemokuur stond ze op de Paralympische Spelen van Tokio. “Maar ik had mijn lichaam te hard geforceerd om daar te geraken, nadien heb ik een ferme weerslag gehad. Dit jaar voel ik mij opnieuw sterker worden. De Spelen van Parijs zijn dus mijn grote doel.”

Livestream

Vanwege de internationale belangstelling voorziet organisator Quadrille een livestream van de wedstrijden. Meer info over het evenement vind je op https://www.quadrille.bz/nl.